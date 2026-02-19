De qué se trata Desafío Atenea, la competencia de inteligencia con Iván de Pineda que regala millones de pesos

La competencia nacional que premia la inteligencia ya es un éxito total antes de debutar en la pantalla de OLGA y con Iván de Pineda a la cabeza.

Iván de Pineda será el conductor de "Desafío Atenea", la gran apuesta de OLGA y Kocawa. / Captura Youtube

Iván de Pineda vuelve a la carga con Desafío Atenea, una propuesta que fusiona conocimiento y espectáculo bajo el ala de la productora Kocawa y con la pantalla caliente de OLGA. Apenas se abrieron las inscripciones, la web colapsó ante una demanda que nadie vio venir, transformando la búsqueda de compañeros en una tendencia viral que los mismos protagonistas ya bautizaron como un "Tinder académico".

Todo sobre Desafío Atenea (Parte 1) El ambicioso certamen donde Iván de Pineda premia la inteligencia La dinámica es clara pero exigente: se buscan equipos de tres integrantes que pertenezcan a la misma casa de estudios, sin importar si cursan diferentes carreras. El objetivo final es reunir a 150 mentes brillantes, divididas en 50 grupos, para batallar en pruebas de creatividad, ingenio y cultura general.

desafio atenea olga (2) El programa se grabará con público en vivo en un teatro de Buenos Aires durante el mes de abril. @desafioatenea El premio es el gran imán de la convocatoria: 30 millones de pesos para el trío que logre coronarse como el mejor del país. El entusiasmo es tal que el conductor no ocultó su alegría ante la masiva respuesta federal.

“Me emociona mucho ver la respuesta que estamos teniendo. Que estudiantes de todo el país se estén organizando, buscando compañeros y armando equipos demuestra que el conocimiento puede convocar, entusiasmar y generar comunidad”, confesó Iván de Pineda, quien aportará su jerarquía indiscutida a este formato de espectáculo en vivo.

desafio atenea olga (1) La competencia pondrá a prueba el ingenio y la cultura general en un formato ágil de streaming. @desafioatenea La producción confirmó que las grabaciones se llevarán a cabo en abril en un importante teatro de la Ciudad de Buenos Aires, para luego ser emitidas en formato de episodios a través del canal de streaming OLGA.