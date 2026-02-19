De qué se trata Desafío Atenea, la competencia de inteligencia con Iván de Pineda que regala millones de pesos
La competencia nacional que premia la inteligencia ya es un éxito total antes de debutar en la pantalla de OLGA y con Iván de Pineda a la cabeza.
Iván de Pineda vuelve a la carga con Desafío Atenea, una propuesta que fusiona conocimiento y espectáculo bajo el ala de la productora Kocawa y con la pantalla caliente de OLGA. Apenas se abrieron las inscripciones, la web colapsó ante una demanda que nadie vio venir, transformando la búsqueda de compañeros en una tendencia viral que los mismos protagonistas ya bautizaron como un "Tinder académico".
El ambicioso certamen donde Iván de Pineda premia la inteligencia
La dinámica es clara pero exigente: se buscan equipos de tres integrantes que pertenezcan a la misma casa de estudios, sin importar si cursan diferentes carreras. El objetivo final es reunir a 150 mentes brillantes, divididas en 50 grupos, para batallar en pruebas de creatividad, ingenio y cultura general.
El premio es el gran imán de la convocatoria: 30 millones de pesos para el trío que logre coronarse como el mejor del país. El entusiasmo es tal que el conductor no ocultó su alegría ante la masiva respuesta federal.
“Me emociona mucho ver la respuesta que estamos teniendo. Que estudiantes de todo el país se estén organizando, buscando compañeros y armando equipos demuestra que el conocimiento puede convocar, entusiasmar y generar comunidad”, confesó Iván de Pineda, quien aportará su jerarquía indiscutida a este formato de espectáculo en vivo.
La producción confirmó que las grabaciones se llevarán a cabo en abril en un importante teatro de la Ciudad de Buenos Aires, para luego ser emitidas en formato de episodios a través del canal de streaming OLGA.
Si todavía no armaste tu equipo, la oportunidad sigue vigente. Los interesados deben registrarse en la web oficial www.desafioatenea.com o a través del enlace disponible en el Instagram @desafio.atenea. Con un conductor que es sinónimo de cultura, una productora de primer nivel y un premio que le cambia la vida a cualquier estudiante, Desafío Atenea se perfila como el contenido más viral de la temporada. Es hora de poner a prueba los libros y demostrar quiénes son los dueños del saber en Argentina.