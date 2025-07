¡De no creer! Cuánto cobra Moria Casán de jubilación siendo un artista icónica del país

Moria Casán, siempre picante y sin filtro, dejó a todos con la boca abierta en el ciclo Puro Show. Cuando le preguntaron por su jubilación, la One no solo soltó una cifra que nadie esperaba, sino que también se despachó sobre política, el presidente Javier Milei y hasta su romance con el mismísimo Fernando Pato Galmarini.

La postura política de Moria Casán Fiel a su genética frontal, Moria dejó bien en claro su postura frente al mundo de la política. "Yo no milito, pero tengo opinión. Él tiene sus ideas y yo tengo mis opiniones, imaginate que estoy con él hace cuatro años y desde que vivo con él estoy en una familia de políticos", disparó, haciendo referencia a su pareja. Y para que no queden dudas, remató: "Yo hablo de lo que se me canta, es mi opinión, a esta altura. Es una opinión, podés estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero es una opinión".

Moria Casán portada.jpg La One: ¿cuánto gana de jubilación? Foto: Instagram @moriacasan /Atomobit Con la autoridad que le dan décadas de trayectoria, la diva se despegó de cualquier atadura partidaria: "Me cuesta engancharme con la política. No me incomoda, pero he pasado por todos los políticos, por la dictadura. Pasé por todos los gobiernos y nunca dejé de trabajar, nunca dependí del Estado, nunca recibí un sobre del Estado".

Moria Casán y Pato Galmarini se mostraron muy enamorados. La pareja se encuentra de vacaciones en Formentera. Moria Casán y Pato Galmarini de vacaciones. Archivo Y por si fuera poco, la conductora y actriz puso los puntos sobre las íes con una frase contundente que dejó a todos pensando: "El Estado dependió de mí. Trabajo en mi país, tengo todo en mi país, he hecho cosas en mi país, entonces yo no me quejo. Si un impuesto mío puede… entonces no me hagas sentir culpa por si puedo tener un dinero para dar".

Una gran trabajadora, ¿cuánto cobra de jubilación? Casi rozando los 80, Moria demostró que la edad es solo un número cuando se tiene la energía y la pasión que ella derrocha. "Yo trabajo, trabajo, trabajo. Estoy por cumplir 80 años y estoy haciendo función de miércoles a domingo, haciendo tres cambios de ropa en 15 segundos. Haciendo una obra trascendente, que trasgredo y que me trasciende", confesó con un gran orgullo característico.