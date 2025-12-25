De Morena Rial a Aníbal Lotocki: los famosos que pasan la Navidad tras las rejas
Entre causas judiciales y condenas firmes, varios famosos viven la Navidad detenidos, lejos del hogar y de los festejos habituales.
Mientras muchos famosos comparten postales festivas junto al árbol, la mesa familiar y los brindis de rigor, no todos pueden vivir la Navidad en la intimidad de sus hogares. Para algunos, la Nochebuena transcurrió lejos de los afectos, marcada por rejas, controles y un escenario muy distinto al de las celebraciones habituales.
Detenciones, condenas firmes y causas judiciales abiertas hacen que varias figuras del espectáculo y la política pasen estas fiestas en la cárcel.
Te Podría Interesar
Estos son los famosos que pasan la Navidad en la cárcel:
- Morena Rial: la hija de Jorge Rial atraviesa las fiestas detenida en la Unidad 51 de Magdalena, donde permanece bajo prisión preventiva mientras avanza una causa penal en su contra. Está imputada por robo agravado bajo la modalidad conocida como "escruche", un tipo de delito que consiste en ingresar a viviendas sin moradores para sustraer objetos de valor. La investigación, que se remonta a enero de 2025 y está a cargo de la Fiscalía de San Isidro, sostiene que Morena habría integrado una banda delictiva y que su participación habría sido clave como conductora del vehículo y encargada de alertar ante posibles movimientos sospechosos.
- Nicolás Payarola: el abogado fue detenido a fines de noviembre tras un operativo realizado en Nordelta. La Justicia lo investiga por una serie de delitos económicos, entre ellos estafas, administración fraudulenta y lavado de dinero. Durante el allanamiento, se secuestró documentación relevante, teléfonos celulares y dispositivos digitales que ahora forman parte del expediente judicial que lo mantiene tras las rejas.
- Fabián Rossi: la expareja de Iliana Calabró fue arrestada en junio de este año en el marco de la emblemática causa conocida como "La ruta del dinero K". Rossi quedó detenido por su presunta participación en maniobras de lavado de activos, una investigación que lleva años en la Justicia.
- Claudio Contardi: en agosto, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana dictó una dura condena contra el empresario gastronómico. Fue sentenciado a 19 años de prisión tras ser hallado culpable de abuso sexual con acceso carnal agravado contra su exesposa, la actriz Julieta Prandi. El fallo marcó un punto clave en una causa de alto impacto público.
- Aníbal Lotocki: este año, el cirujano fue condenado a ocho años de prisión por estafa y por las lesiones graves provocadas a varias pacientes mediáticas, entre ellas Silvina Luna, Pamela Sosa, Stefanía Xipolitakis y Gabriela Trenchi. Sin embargo, Lotocki ya se encontraba privado de la libertad desde octubre de 2023 por otra causa judicial: la que investiga la muerte de Rodolfo Christian Zárate, fallecido en 2021 tras someterse a una intervención estética. En ese expediente, enfrenta una imputación por homicidio simple con dolo eventual, motivo por el cual continúa detenido mientras avanza el proceso.
- Leandro García Gómez: la expareja de Lourdes Fernández, integrante del grupo Bandana, se encuentra imputado en una causa por violencia de género. La acusación incluye lesiones, privación ilegítima de la libertad y otros hechos que derivaron en su situación judicial.