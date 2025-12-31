David Kavlin reveló la sensación que tuvo al estar al borde de la muerte: "Sentí que estaba en..."

El periodista realizó una transmisión en su Instagram y contó todo sobre su experiencia cercana a la muerte.

David Kavlin pasó por un momento muy preocupante luego del doble infarto que tuvo mientras se encontraba realizando actividad física. El conductor fue asistido rápidamente por personal médico y, según su propio relato, llegó sin vida al hospital.

En medio de todo esto, David decidió romper el silencio mediante una transmisión en vivo de Instagram desde el nosocomio en donde se encuentra hospitalizado: "Quería dedicarles estas palabras a aquellos que se preocuparon y a aquellos que rezaron".

"Fueron días muy complejos, muy duros y muy tristes, pero estoy vivo y estoy con muchas ganas de vivir", expresó en otra parte del video. También recordó la charla que mantuvo con el médico que lo estaba atendiendo: "Le dije ‘yo estoy infartado’ y me dijo ‘sí’".

En otra parte de las declaraciones, contó que no se acordaba de nada y reveló la sensación que le dio estar al borde de la muerte: "Yo no me acuerdo nada de eso que les estoy contando, es porque me lo fueron relatando. Me despierto en una cama de hospital sin entender absolutamente nada, por más de que yo sabía que iba a la Trinidad, pero tenía como imágenes vagas de mi infancia; sentí que estaba en mi dormitorio de los 10 años".