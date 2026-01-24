Daniela Celis encendió las redes con una jugada sesión de fotos en bikini desde Pinamar

La reconocida influencer sorprendió en la Costa Atlántica con un outfit minimalista que marca tendencia. Las reacciones de sus colegas ante estas imágenes.

La temporada estival en Pinamar sumó un nuevo capítulo de alto impacto visual con la presencia de Daniela Celis. La mediática, que saltó a la fama tras su paso por el reality más visto del país, protagonizó una sesión fotográfica que rápidamente escaló en las métricas de las redes sociales. Apostando por un diseño de bikini de corte extremo, la joven reafirmó su lugar como referente de moda en este 2026, combinando el entorno natural del mar con un estilismo minuciosamente cuidado que incluyó accesorios de alta gama.

El impacto de Daniela Celis en las redes sociales 720 (30) Daniela Celis posando con una microbikini de diseño minimalista en Pinamar. Foto: Instagram @danielacelis01 Más allá de la estética del traje de baño, la influencer mantuvo su esencia personal al lucir sus extensiones oculares características, un detalle que ella misma reivindicó en sus perfiles oficiales. "Unas buenas pestañas no pueden faltar", señaló con humor, dejando claro que el glamour no se negocia ni siquiera bajo el sol. Acompañó las imágenes con piezas de joyería de diseño exclusivo, logrando un equilibrio entre la audacia de la moldería y la elegancia de los complementos.

720 (33) Los accesorios de Fari Collezione que eligió la influencer para su look de playa. Foto: Instagram @danielacelis01 Bajo la dirección creativa de la fotógrafa Mila PH, la producción capturó a Daniela emergiendo del Atlántico en un momento de introspección y relax. En sus plataformas, la protagonista aprovechó para compartir un mensaje motivacional sobre la importancia de soltar el control y vivir el presente. "Me metí al mar. Que las cosas fluyan, y nada influya. Porque en esta vida esperas lo que no pasa y pasa lo que no esperas. Relajá y disfrutá", expresó ante su comunidad de seguidores, quienes no tardaron en replicar el contenido.

Las repercusiones de las fotos de Daniela Celis Daniela Celis en bikini La producción fotográfica de Daniela Celis bajo la lente de Mila PH en la costa. Fotos: NA La respuesta de su círculo íntimo y de otras figuras del espectáculo fue inmediata y contundente, acumulando miles de interacciones en redes sociales en pocos minutos. Lucila "La Tora" Villar se mostró sorprendida con un comentario directo y cómplice: "Dios amiga, haceme mier**". A esta ola de halagos se sumó Julieta Poggio, quien calificó a su amiga como una "Diosa mal", mientras que Melody Luz manifestó su asombro ante la figura y la actitud de la ex Gran Hermano.