Contundente: Pampita volvió a hablar de la China Suárez tras el posteo contra Benjamín Vicuña

Eugenia China Suárez fue noticia durante varios días por el escandaloso posteo contra Benjamín Vicuña, luego de que el actor revocó los permisos para que ella no pueda ir con los hijos a Turquía. En medio de toda esta polémica, quien salió a defender al actor fue nada más ni nada menos que Carolina Pampita Ardohain .

El cronista le preguntó si los menores sufrieron por el posteo de la actriz contra su padre y Pampita respondió sin problemas: "No, los chicos están muy bien, se crían en un ambiente de mucho amor y la realidad es lo que pasa adentro de su casa. Tienen padres con profesiones super expuestas y están acostumbrados desde el día 1 a que esa es la realidad de sus papás".

Respecto al posteo de Eugenia, Pampita dejó en claro que "yo no opino de Eugenia ni de sus frases, de sus dichos, de su maternidad ni nada. Trato de construir siempre una buena relación entre nosotras porque lo creo absolutamente necesario hasta que los chicos sean grandes y se relacionen entre ellos".

Pampita (4)

En el final, comentó: "No opino nada, no quisiera lastimar el vínculo de ninguna manera y sé que opinando se pueden generar cosas feas". Lo cierto es que la modelo prefiere no decir lo que piensa sobre el escándalo que se desencadenó semanas atrás por el furioso posteo de la China, donde lo acusa de adicto a Benjamín Vicuña.