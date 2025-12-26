Conmoción total: murió Daniel Piazzola, hijo del icónico músico Astor Piazzolla

El productor y músico, Daniel Piazzola, falleció tras una larga lucha contra una enfermedad pulmonar crónica en su refugio de Villa La Angostura.

El mundo de la cultura se despide de un custodio fundamental del legado musical argentino. Este viernes 26 de diciembre, a los 70 años, falleció Daniel Hugo Piazzolla, hijo del legendario Astor Piazzolla. El reconocido músico y productor, que dedicó gran parte de su vida a proteger la identidad y obra de su padre, padecía desde hacía tiempo las complicaciones derivadas de un EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica).

portada daniel piazzolla (1) El músico y productor trabajó incansablemente en la preservación de la identidad del apellido Piazzolla. Captura de TV Daniel se caracterizó por mantener un perfil bajo, esquivando los flashes para centrarse en la labor de producción. Durante sus últimos años, se encontraba sumergido en la escritura de un libro autobiográfico donde buscaba plasmar memorias familiares y artísticas nunca antes reveladas. Desde 2010, había elegido la paz de Villa La Angostura para vivir, instalándose en una propiedad bautizada como "Las tres D".

El legado de Astor: Daniel Piazzolla y la reconciliación tras doce años de distancia La relación con su progenitor estuvo marcada por una grieta que duró más de una década. Daniel recordaba que estuvo doce años sin verse con Astor tras una fuerte discusión por la decisión del maestro de disolver el famoso Octeto. A pesar del distanciamiento artístico y personal, siempre sostuvo que “nunca dejaron de quererse”.

El reencuentro definitivo se produjo en el tramo final de la vida del compositor, logrando compartir un emotivo último Día del Padre apenas quince días antes de que Astor falleciera en julio de 1992.

portada daniel piazzolla Tras una pelea de 12 años, Daniel pudo reconciliarse con su padre Astor poco antes de su muerte en 1992. Archivo MDZ Además de su rol como protector de la memoria del apellido, Daniel tuvo una participación activa como músico profesional, trabajando codo a codo en diversas etapas de la producción de la vasta obra de su padre. Su compromiso con la identidad "Piazzolla" lo llevó a ser la cara visible de múltiples iniciativas de preservación cultural, siempre desde ese estilo discreto que definía a los miembros más íntimos del clan.