Confirmado: quién será el reemplazo de Horacio Cabak en El Observador tras su despedida

Luego de que Horacio Cabak se despidiera de El Observador, la radio confirmó quién ocupará su lugar y cómo será la nueva propuesta al aire.

Horacio Cabak cerró definitivamente su etapa en El Observador y se despidió al aire de su programa, Cabak 107.9. En sus últimas horas frente al micrófono, el conductor explicó los motivos de su salida, agradeció la oportunidad recibida y dejó en claro que se va con la tranquilidad de haber alcanzado uno de los mejores momentos de su carrera radial.

La despedida se dio al finalizar el ciclo, cuando el periodista tomó la palabra y confirmó que no continuará en la radio durante el próximo año: "Es mi último programa. Lamentablemente, el año que viene no puedo seguir por cuestiones que tienen que ver con compromisos laborales".

Cabak 107.9 El comunicador conducía Cabak 107.9. Elobservador1079. Lejos de un tono amargo, el comunicador se mostró emocionado y satisfecho por el camino recorrido, destacando el trabajo realizado junto a su equipo y el crecimiento que tuvo el ciclo a lo largo del año: "Me voy, por un lado muy feliz porque yo no tengo una carrera muy larga en radio que debo hacer hace 10 años, y creo que hice el mejor programa de mi carrera con el equipo que tuve tanto al aire como afuera del estudio".

Además, el conductor aprovechó el cierre para agradecer públicamente a Luis Majul, a quien señaló como una pieza clave para que el proyecto pudiera desarrollarse con libertad y personalidad propia. En un mensaje cargado de reconocimiento, remarcó la confianza que recibió desde el primer día y el impacto que logró el programa en la audiencia.

Horacio Cabak en Cabak 107.9 2 El programa de Cabak finalizó el pasado viernes 26 de diciembre. Captura de pantalla Youtube El Observador 107.9. "Básicamente, creo que hicimos un gran programa por la libertad que me diste este año y armamos un equipo buenísimo. Pocas veces tuve tanta repercusión como con este problema. Amigos, familiares y gente que me conocen me escuchaban, y yo pienso que solo te escuchan los que no te conocen. Te quiero agradecer la generosidad que siempre tuviste conmigo, empecé viniendo un par de veces y terminé teniendo mi programa. A vos te hacen fama de que sos rompe y pocas veces he tenido tanta libertad", expresó Cabak.