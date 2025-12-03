Cómo sigue Luis Brandoni luego de ser internado por una complicación arterial: "Lo obligó a..."

Tras un fin de semana de preocupación por una internación de urgencia, el actor de 85 años reapareció desde su casa para llevar tranquilidad.

El susto pasó y la tranquilidad volvió al entorno de Luis Brandoni. Luego de ser internado de urgencia el pasado viernes en el Sanatorio Anchorena, el actor recibió el alta médica y ya se encuentra descansando en su domicilio, recuperándose del cuadro de hipertensión que lo obligó a suspender sus compromisos laborales.

La confirmación de su mejoría no llegó solo a través de partes médicos, sino con la propia imagen del protagonista. La cuenta oficial de Multiteatro en la red social X difundió una foto de Brandoni desde la intimidad de su hogar, levantando una copa en señal de brindis.

La foto que cautivó las redes image Un posteo que llevó calma. Créditos: X Con este gesto, el actor buscó agradecer las innumerables muestras de afecto recibidas durante el fin de semana y confirmar, en primera persona, que ya se encuentra recuperado.

"Ahora -desde su casa- ya restablecido Luis Brandoni, brindando públicamente para llevar tranquilidad sobre su estado, agradeciendo de su parte las innumerables muestras de cariño y afecto recibidas con motivo del malestar físico que lo obligó a suspender sus funciones teatrales", expresó la cuenta.

La crónica de un susto Luis Brandoni habló en Intrusos. Foto: Archivo La alarma se encendió el viernes 29 de noviembre. Brandoni, quien ya venía mostrándose decaído durante las funciones del miércoles y jueves previos, sufrió un pico de presión arterial que requirió atención inmediata.