Cómo fue el grave accidente doméstico que tuvo Ricardo "Chiqui" Pereyra antes de su muerte

El cantante de tango falleció el domingo 28 de diciembre tras permanecer varias semanas internado por un accidente doméstico

El mundo del tango atraviesa horas de profundo dolor tras la muerte de Ricardo "Chiqui" Pereyra, una de sus voces más reconocidas. El cantor falleció el domingo 28 de diciembre, luego de permanecer internado durante varias semanas a raíz de un grave accidente doméstico que sufrió en su vivienda a comienzos de mes.

El episodio ocurrió mientras realizaba tareas habituales en su casa, cuando perdió el equilibrio y cayó desde una escalera. La fuerte caída obligó a una rápida intervención médica y a su traslado de urgencia a una clínica de la Ciudad de Buenos Aires, donde ingresó en estado crítico. Con el paso de las horas, los médicos determinaron la necesidad de una cirugía cerebral y establecieron un pronóstico reservado que se mantuvo durante toda la internación.

Ricardo Chiqui Pereyra 2 El artista falleció el pasado domingo 28 de diciembre. Facebook Instituto Nacional de la Música. Desde el entorno familiar advirtieron desde el primer momento que el cuadro era delicado y que las primeras jornadas serían clave para observar su evolución. A pesar de los esfuerzos médicos y de la expectativa generada en torno a su recuperación, el estado del artista nunca logró mostrar una mejoría significativa.

Tras la intervención quirúrgica, sus allegados llevaron tranquilidad parcial al confirmar que la operación había sido exitosa, aunque aclararon que la situación seguía siendo compleja: "Fue operado y salió bien de la cirugía, pero el pronóstico sigue siendo reservado".

Ricardo Chiqui Pereyra 3 Días antes del deceso, el músico sufrió un accidente doméstico. Facebook Instituto Nacional de la Música. Con el correr de los días, la familia comunicó que no se habían registrado nuevas complicaciones, pero también explicó que Pereyra continuaba sin reaccionar. En medio de la incertidumbre, difundieron un mensaje que reflejaba la esperanza con la que atravesaban ese momento: "No recibir malas noticias también es una buena noticia".