Come from away, el musical que abraza el alma y recorre la Argentina

Con canciones pegadizas, atractivas coreografías y actores talentosos, los musicales atraen a cientos de espectadores. En Buenos Aires, se pueden encontrar desde adaptaciones de obras muy conocidas en Broadway a originales creaciones locales; pero lo más difícil es dar con un musical que esté basado casi en su totalidad en una historia real. O, al menos, eso afirma Carla Calabrese .

Ella está detrás del ovacionado Come from away , que en Argentina se consagró en 2022 como “Mejor musical” en los Premios Hugo y también obtuvo dos Premios ACE. No solo lo dirige, también actúa y produce esta versión que cautivó al público en el Teatro Maipo, en el Teatro Marquina (Madrid) y que ahora está recorriendo el país.

Este espectáculo, basado en hechos reales, cuenta lo que pasó en la pequeña ciudad de Gander, en Terranova (Canadá), tras los atentados a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. 38 aviones comerciales fueron desviados de emergencia y aterrizaron en este pueblo cuando el espacio aéreo estadounidense fue cerrado. Sus habitantes abrieron sus hogares y corazones para recibir a más de 7.000 pasajeros de todo el mundo.

“Todos nos acordamos dónde estábamos el día que fue el ataque a las torres. Esta obra es para entender que lo que pasó no fue solamente lo que salía en la prensa. Además de todo eso horrible, que fue uno de los peores momentos de la humanidad, había mucha solidaridad y mucho cuidado de otros seres humanos en otras partes del mundo -señala la artista en diálogo con MDZ-. Este musical tiene que ver con toda esa luz que se puede encontrar detrás de algo tan feo”.

- ¿Cómo conociste este musical?

- Lo vi en Broadway, en 2017. Estuvo muchos años en cartel y la verdad es que cuando lo vi me encantó y me dio muchísimas ganas de hacerlo. Y… bueno, logramos pedir la licencia y tenerlo para Argentina y España.

- ¿Qué fue lo primero que te conmovió o te impactó de la historia?

- Primero que nada, cómo está tratado todo el tema, porque cuando uno se entera que es un musical que tiene algo que ver con algo tan terrible como fue el ataque a las Torres Gemelas, uno empieza a tener sus dudas y a decir “¿qué puede tener que ver un musical con algo tan terrible?”. Y la verdad es que no es exactamente así, no es que el musical habla del ataque, el musical habla de algo que estaba pasando al mismo tiempo del ataque. Entonces, de alguna manera muestra las dos caras de la moneda, muestra que en muchos lugares del mundo hay cosas muy feas pasando todo el tiempo… Guerras, pandemias, un montón de problemas y al mismo tiempo hay muchísimas cosas buenas pasando al mismo tiempo, muchos héroes anónimos… y son historias que no llegan a la prensa de la misma manera y que está bueno también conocerlas.

- ¿Qué es lo que hace a este musical especial y distinto de otros?

- Primero que nada que es muy difícil que un musical esté basado tanto en historias reales. Es una historia totalmente basada en la realidad, es muy raro que eso suceda. Primero, que sea todo verdad; y segundo, que tenga que ver con algo tan terrible y que al mismo tiempo muestre tanta luz y tanta luminosidad en todo lo que sucede.

- ¿Qué modificaron de la versión de Broadway para representarla en Argentina?

- La adaptación que hicimos junto a Marcelo Kotliar es muy fiel a la original. Lo que hicimos fue acercar, digamos, el vocabulario, acercar el idioma, pero me parece que tiene que ver con una idiosincrasia que es universal. Tiene que ver con algo que podría haber pasado en cualquier lugar del mundo. Todo lo que pasa no necesita, digamos, adaptarse a una idiosincrasia local porque es algo que pertenece a la humanidad. Esta historia, y lo que es la empatía y la humanidad, tiene que ver con todos, con todos los países, con todas las culturas, y no le hace falta un giro particular local.

- Ganaron varios premios con esta obra, ¿cuál fue el comentario que más te emocionó desde el estreno?

- La verdad que la gente habla de que siente un abrazo. La gente te dice ‘salgo de acá con una obra que me abrazó el alma y que me da una calidez y una ilusión de poder pensar de que es posible’. Porque la potencia que te da una historia verdadera y la fuerza con la que llega es mucho mayor, te das cuenta que hay cosas que no sabés que pasan en el mundo y que te hacen creer que es posible. O sea, un mundo mejor, una comunidad más solidaria… El comentario es ese, un abrazo, una ilusión, otra perspectiva. Cuando ganás perspectiva y la obra te transforma, no es un mero entretenimiento.

- ¿Qué buscaste en los artistas al momento de elegir al elenco?

- Más que nada sentir que eran personas capaces de generar esa empatía. Y no me refiero a actores que te puedan convencer de que pueden demostrar empatía en el escenario, sino que los actores fueran personas empáticas y solidarias y que tuvieran los egos controlados… porque uno la pasa mucho mejor en el equipo y no tenés problemas y todo es más llevadero. Cuando la gente o los actores o los músicos no manejan bien el ego, es un problema. Y me parece que en esta obra en particular yo necesitaba esa verdad de parte de los actores y que esa verdad me pertenezca, que no sea lo impostado. Creo que lo logré y esa energía se transmite y es un privilegio estar haciendo esta obra con este equipo.

Carla Calabrese junto a elenco y directores creativos 'Come from away' cuenta con más de 15 artistas en escena.

- Hicieron temporada en España y ya arrancaron con la gira por Argentina, si pudieras llevar esta versión a otro país, ¿a cuál te gustaría?

- Ahora estábamos hablando con México, que nos parecía una plaza interesante ya que en España estuvimos seis meses. Nos volvieron a invitar y también estamos evaluando volver a España. Pero primero queremos terminar la gira por el país.

- Sos de estar con varios proyectos en simultáneo, ¿en qué otras cosas estás trabajando ahora?

- Sí, pero ¿sabes qué? Esta vez no tengo nada en simultáneo. Estoy disfrutando y bueno, con tanta gira y tantos lugares, la verdad que no tengo mucho tiempo de estar trabajando en otra cosa. Así que no hay otra cosa por ahora.

- La última, ¿con quién te gustaría trabajar y que todavía no se haya concretado?

- La verdad, no hay nadie en particular con quien me gustaría trabajar. Quiero volver a trabajar con Roberto Peloni, que siempre está ocupado. Y hay algunos actores más con los que he trabajado antes. Pero así con alguien que nunca haya trabajado, no tengo a alguien en particular.

