Carla Calabrese, la multifacética artista que dirige el Teatro Maipo

Carla Calabrese nos recibe con una sonrisa en el tercer piso del Teatro Maipo. “Estar acá me parece un sueño que nunca imaginé”, reconoce sentada frente a su escritorio en el amplio y renovado espacio que hoy funciona como su oficina y que, en el pasado, Lino Patalano usó para guardar vestuario. En el 2018, junto a su marido Enrique Piñeyro, compró la sala de calle Esmeralda y, desde entonces, está maravillada. “Siento que no busqué al Maipo -admite-. Nos encontramos y hoy estoy acá, estoy haciendo mis obras y no lo puedo creer”.

Y como decía Mercedes Sosa, “cambia, todo cambia”. Con Calabrese, al Maipo, que está cumpliendo sus primeros 100 años, también le llegó la metamorfosis. “Se está transformando en un lugar de calidad. No digo que no lo haya sido en el pasado, siempre se hicieron obras de calidad, pero está teniendo una continuidad de grandes espectáculos internacionales de calidad y con un cuidado en el detalle y en lo artístico muy notable. No se da valor a cuan famoso es el actor o cuántos seguidores tiene, sino a su calidad artística”, señala.

La multifacética artista no sólo está al frente de la sala, sino que también produce los espectáculos de The Stage Company, la compañía teatral que fundó en 2005, los dirige y cuando puede, actúa. Y lo mejor es que también tiene tiempo para descansar. "La clave de todo es tener un muy buen equipo. Yo tengo a Sergio Albertoni a la cabeza", cuenta.

Come From Away recibió 23 nominaciones en los Premios Hugo / Foto: Gabriel Machado

Hoy, está de doble festejo: además del primer centenario del teatro, Come From Away, una de sus producciones, recibió 23 nominaciones en los Premios Hugo. Una cifra histórica para este reconocimiento llamado así en honor al maestro Hugo Midón y que destaca a las obras más relevantes del género musical de todo el país.

- ¿Cómo te tomó esta noticia?

- Las nominaciones me parecieron increíbles, nunca había escuchado de una obra que tuviera 23 y me parece un montón. Con Shrek habíamos tenido 15 y ya me parecía muchísimo. Estoy muy agradecida con el reconocimiento porque la verdad que cuando uno hace las cosas con tanto cuidado y detalle, es bueno que también la gente de los premios apoye. Eso hace que las temporadas duren más y que valga más la pena todo el esfuerzo que significa hacer toda esta movida teatral tan grande.

- ¿Cómo te animás a producir grandes musicales en una Argentina tan inestable económicamente?

- Primero, me parece que está bueno poder hacer las cosas que uno tiene ganas de hacer, más allá del rendimiento económico. Obviamente que si tenés que pagar el colegio de tus hijos, tenés que pensar en eso primero. Por suerte estoy relajada con respecto a eso y puedo tomar ciertos riesgos. Me parece que si se puede arriesgar, es casi una obligación hacerlo para darle trabajo a la gente y reactivar la industria. En vez de acumular, hay que hacer que el dinero circule. Cuando tomo esas decisiones, de alguna manera y por algún lado, el dinero se recupera. A veces no es por el teatro, es por otra inversión…. Pero la actitud desinteresada y no materialista vuelve en generosidad para uno mismo. Cada vez me estoy acercando más a recuperar la inversiones en teatro. Son muy altas y es muy difícil cobrar una entrada que tenga que ver con la inversión. Hoy están a 11 o 12 dólares, afuera están de 150 para arriba. Tengo la suerte de poder hacerlo y siento que es una obligación acercar buen teatro. El teatro transforma y es casi una necesidad.

Carla Calabrese: "Si se puede arriesgar, es casi una obligación hacerlo para darle trabajo a la gente y reactivar la industria" / Foto: Gabriel Machado

- Sos una persona detallista y todas tus obras tienen un mensaje que interpela al espectador. ¿Qué criterios deben cumplir los espectáculos que elegís montar?

- Es cierto lo que decís, siempre tienen que tener alguna cosa que me resulte movilizante. Si es solo entretenimiento me parece que realmente no tiene mucho sentido. Necesito que, además de entretener, que es muy importante para mantener la atención del espectador, la obra tenga un sentido profundo. Si no lo tiene, siento que me falta lo más importante. Tiene que ser una historia profunda que movilice, que inspire, que transforme. Tiene que ir por ahí.

- Además de Come From Away, y después de 8 años desde su estreno, Shrek continúa en cartel, ¿por qué crees que el público la sigue eligiendo?

- A mi me gusta tanto Shrek que me parece increíble que en algún momento la tuvimos que bajar. Amo la obra, me parece que la vería una vez por mes, for ever (se ríe). A mi no me sorprende que a la gente le guste, me parece que es genial la obra. Recién la ví y cantaba las canciones y eso que la ví tantas veces y además, actué. Es una obra que me encanta. Me llama la atención el horario, que la gente venga a las cuatro de la tarde y llene el Maipo después de vacaciones de invierno. Está funcionando como siempre lo soñamos y no pasó tan así en 2015. Siento que a veces hay que dar un tiempo a las obras. En ese momento, el teatro tenía otra programación y cuando bajás de cierto número, te dicen "bueno, le tenés que dejar lugar a la obra que viene". Ese año fue así y a veces las obras necesitan un tiempo y siento que en este momento lo tuvimos y eso hizo que funcione mejor. Roberto Peloni, Melania Lenoir, Patricio Witis y Manuel Victoria en acción / Foto: Silvy Galdi

- Durante años se consideró al Maipo como “la catedral de la revista porteña”, ¿hoy buscás que se lo posicione como un referente en teatro musical?

- Nunca me lo plantee de esa manera, como diciendo "bueno vamos a hacer que el teatro se transforme en esto". Todo va pasando. Siento que no busqué al Maipo y el Maipo, de alguna manera, tampoco. Nos encontramos. Hoy estoy acá, estoy haciendo mis obras y no lo puedo creer. Hice todo el camino. Empecé en un teatro muy chiquito, el Stella Maris de San Isidro, con obras de colegio. Después hice las obras traducidas al castellano en el Paseo La Plaza y había que luchar para que te dieran un camarín y no te dejaran cambiarte solamente en el pasillo. Hoy estar acá me parece un sueño que nunca me imaginé… Estar en el Maipo y poder elegir el camarín, darle tiempo a las obras para que evolucionen y tengan su momento. No he hecho solo musicales, también de texto (Nota del R: El curioso incidente del perro a medianoche). Voy viendo qué obra me moviliza, qué obra tengo ganas de hacer, cuál está buena y le va a llegar al público.

- ¿Qué próxima historia tenés en vista?

- Me encantaría volver a hacer 'El curioso incidente del perro a medianoche' porque nos quedó pendiente un año de funciones. También vamos a dirigir con Mela Lenoir una obra de texto que se llama 'Consentimiento'. Es inglesa, pequeña, pero muy importante y ya tenemos los derechos. También me gustaría seguir con 'Come From Away' y 'Shrek' todo el tiempo que se pueda.

Calabrese, pionera

En 2015, inspirada en lo que sucedía en Europa, Calabrese sumó al cronograma de Shrek, el musical "funciones distendidas" adaptadas para personas con Trastorno en el Espectro Autista y/o necesidades especiales en la comunicación o en lo psicomotriz. Así, The Stage Company se convirtió en pionero de esta práctica en la Argentina y ya lleva 8 exitosas funciones realizadas en Buenos Aires.

En este video, ella misma cuenta de qué se tratan y cuándo es la próxima.

Para agendar

Shrek, el musical

Sábado y domingo, a las 16. Función distendida: 24 de septiembre, a las 16.

Come From Away

Viernes y sábado, a las 20:30, y domingo, a las 19:30.

Teatro Maipo (Esmeralda 443, Buenos Aires). Entradas en Plateanet.