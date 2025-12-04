Ciro Martínez comparó a Los Piojos con Oasis y se volvió viral en las redes: "No es ni una décima parte"
El regreso triunfal de Los Piojos a los escenarios generó una eufórica nostalgia, pero fue Ciro Martínez quien se volvió viral por una polémica reflexión.
El 2025 se ha consolidado como el año de los regresos monumentales en la escena musical, con el comeback internacional de Oasis y la esperadísima reunión de Los Piojos en Argentina. Particularmente, la banda liderada por Ciro Martínez movilizó a miles de seguidores con una serie de recitales que se extendieron desde finales del 2024 y el líder habló al respecto.
Sobre esta conmovedora vuelta a los escenarios, Ciro conversó con Andy Kusnetzoff y su testimonio rápidamente se convirtió en un tema viral por su firmeza al destacar al público argentino. El cantautor se mostró muy orgulloso y expresó que tiene "la suerte de ser un músico argentino y de tocar para público argentino”.
El líder piojoso hizo un análisis que va más allá de las cifras de convocatoria y aseguró que el fenómeno de su regreso es único en el planeta. "No sé si en el mundo hubo una banda muy popular que paró 15 años y volvió y vivió lo que vivimos nosotros”, afirmó, atribuyendo la magnitud del evento al factor local: “Porque el público acá es único y nosotros somos muy sentimentales”.
La polémica confesión de Ciro Martínez contra Oasis
Sin embargo, el cantante de El farolito elevó la temperatura de la conversación al establecer una comparación directa con la experiencia internacional de Oasis. Aunque la banda británica se presentó en Buenos Aires semanas atrás con un fervor notable, Ciro minimizó la reacción de sus seguidores fuera del país: “Vi un reel de Oasis sobre cómo bailaba la gente, pero no es ni una décima parte de lo que es acá ni de lo que fue la vuelta de Los Piojos”.
"No tienen ni idea afuera de lo que es acá. Haberlo vivido es único”, este fragmento de sus declaraciones generó una inmediata polémica en redes sociales que abrió un debate sobre la intensidad del público argentino frente a las grandes bandas globales.