Cinthia Fernández explotó tras la filtración de su intimidad económica: "Estigmatizante y triste"

La influencer decidió hablar luego de que Yanina Latorre diera a conocer que Fernández tenía una millonaria deuda en expensas.

Cinthia Fernández rompió el silencio luego de que trascendiera una deuda de seis millones de pesos en expensas del barrio privado donde vive. La información había sido difundida por Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda y generó repercusión en los medios, por lo que la influencer decidió explicar qué ocurrió y cuestionó duramente la exposición de su situación económica.

En un comunicado que le envió a Pampito, Cinthia explicó cómo organiza junto a su pareja, el abogado Roberto Castillo, el pago de los gastos familiares. "Uno va manejando eso como cualquier familia. Y la verdad es que siempre fue de pago puntual", expresó la estudiante de Derecho.

La influencer se comunicó con Pampito. X @PampitoOk. "Sí hubo un momento a lo largo de los años que también he dicho que estuve atrasada y fui pagando luego como pude y con intereses. Vos me has visto con muchas deudas y teniendo cuatro laburos", le dijo Fernández a Pampito.

Respecto de los seis millones de pesos que trascendieron públicamente, Cinthia aseguró que esta vez se trató de una situación puntual y que no representa un problema permanente en sus finanzas. "Esta vez fue un cuelgue y puede pasar. Voy, pago y listo", dejó en claro la famosa.

Fernández dio una contundente respuesta tras quedar expuesta por su deuda. X @PampitoOk. Sin embargo, más allá de la deuda, Cinthia se mostró especialmente molesta por la manera en que la información llegó a los medios y por la exposición de un aspecto de su vida privada. "El tema es que si yo no hubiese tenido el dinero, me parece triste lo que hacen. De hecho, todo el mundo en Argentina tiene deudas. Es súper estigmatizante y triste que eso sea una noticia. Por eso dejé de hablar con los medios. Habla más de las personas que hacen de esto una noticia. Es muy triste realmente. Más como está el país", fue el descargo que hizo la influencer.