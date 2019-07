¡Chau Minions! Toy Story 4 hace historia en la taquilla argentina

En una escalada sin precedentes, Toy Story 4 no para de romper récords en la taquilla argentina. Si bien la película ya está transitando su tercera semana en cartelera, ningún estreno reciente ha logrado superarla en los rankings diarios y semanales. El jueves de la semana pasada Annabelle 3: viene a casa logró un buen debut, pero la muñeca terrorífica no pudo contra el vaquero Woody y sus adorables aliados. Esta semana, Spider-Man: lejos de casa tuvo un considerable arranque en su primera jornada, ubicándose en números muy cerca del imbatible tanque de Pixar, pero no pudo sostener esa ajustada distancia y con las cifras de este sábado conservó su segundo lugar, pero con más de 100.000 espectadores de diferencia. A su vez, La vida secreta de tus mascotas 2 está protagonizando una floja performance en la venta de tickets, con solo 85.121 en sus primeros tres días de poyección en 347 salas de nuestro país según reporta Ultracine. Seguramente, con el inicio de vacaciones de invierno los coloridos personajes de la compañía Illumination experimentarán un repunte en las ventas, pero no podrán ni soñar con acercarse a la poderosa troupe de Pixar.

Hasta el momento, Toy Story 4 lleva conquistados varios récords en la historia de la taquilla argentina: además de ser la película más convocante de todos los tiempos en su día de estreno, fue la que más rápido sobrepasó la barrera del millón de espectadores , para luego continuar la misma racha en tiempo arrasador superando consecutivamente los dos, tres y cuatro millones de entradas vendidas. Según Ultracine, considerando los números acumulados hasta este sábado, la producción de Pixar ha llevado a 4.044.987 personas a lo largo y a lo ancho de Argentina.

Con esta cifra, la película de animación desplazó de un plumazo a Relatos salvajes, que con 3.936.714 espectadores estaba tercera en el ranking de las películas más vistas de todos los tiempos en las salas nacionales, y sigue siendo la producción más exitosa de la historia del cine de nuestro país. También en el camino, Toy Story 4 desbancó a Avengers: Endgame que con poco más de 3.920.000 entradas vendidas estaba cuarta en la tabla histórica, y hasta el momento era el estreno de 2019 con mayores ventas en Argentina.

Es cuestión de esperar unos días para que Woody y los suyos sigan su recorrido para terminar de hundir a Titanic, frizar a La era de hielo 4; y destronar a los estridentes personajes amarillos de Minions del podio máximo.

Considerando las cifras acumuladas hasta el sábado 6 de julio inclusive, así está configurado el Top 5 de las películas más vistas en toda la historia de los cines argentinos:

1) Minions: 4.933.196 espectadores

2) La era de hielo 4: 4.495.422 espectadores

3) Titanic: 4.347.445 espectadores

4) Toy Story 4: 4.044.987 espectadores

5) Avengers:Endgame: 3.920.554 espectadores