Chau, Ian Lucas: Evangelina Anderson se estaría viendo con la expareja de otra famosa y estalló la polémica

Tras la tensa ruptura con el influencer, la modelo fue vista "de incógnito" con un músico. Sin embargo, en LAM destaparon el historial del hombre.

El corazón de Evangelina Anderson parece no tener descanso. Luego de que quedara claro que su vínculo con Ian Lucas es irremontable, especialmente después de que él estallara de furia porque ella calificó la relación como "parte del show", la modelo ya habría dado vuelta la página. Sin embargo, su nueva elección amorosa encendió todas las alarmas.

Según revelaron en LAM (América TV), Anderson estaría iniciando un romance con Maximiliano Appap, el líder de la banda de cumbia 18 Kilates y conocido mediáticamente por ser el exnovio de Lucila "La Tora" Villar.

Una cita secreta Embed - No es Ian Lucas: Evangelina Anderson se estaría viendo con la expareja de otra famosa y estalló la polémica La encargada de tirar la bomba fue Carolina Molinari, quien detalló el operativo de distracción que montó la modelo para acompañar a su nuevo interés romántico. "El sábado pasado, la vieron que fue de incógnito a ver a un cantante a un festival, invitada por él. Ella estaba atrás del escenario con una gorrita, muy escondida", relató Molinari, confirmando que el artista en cuestión es "Maxi Kilates".

El prontuario del cantante maxi kilates Maximiliano "Kilates". Créditos: Instagram La noticia del romance no fue recibida con alegría, sino con preocupación. El panel de Ángel de Brito no tardó en exponer los antecedentes del cantante, pintando un panorama sombrío para Evangelina. Marisa Brel, íntima amiga de La Tora, fue la primera en lanzar una advertencia directa: "Le hizo de todo, todo lo que está mal".

Pepe Ochoa profundizó en los motivos de la ruptura entre el cumbiero y la ex Gran Hermano, describiendo una relación marcada por el sufrimiento. "Ella se separó porque él le metió los cuernos con cuanta mujer pudo", aseguró el periodista. Además, agregó detalles sobre el trato que recibía Villar: "Había situaciones donde él le gritaba mucho. Ella, durante el último tiempo de la relación, lloró mucho".