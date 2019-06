Charlotte Caniggia lanzó un dardo contra Morena Rial y el jurado del Bailando

El paso de Morena Rial como invitada de Charlotte Caniggia en la Salsa de tres del Súper Bailando 2019 ha tenido como consecuencia un enojo por parte de la hija de Mariana Nannis, que si bien siempre que puede se encarga de aclarar que se lleva de maravillas con la cantante, dejó entrever un favoritismo del jurado del certamen hacia ella.

La performance que hicieron las hijas de Jorge Rial y Claudio Paul Caniggia no colmó las expectativas de Ángel de Brito, Florencia Peña, Carolina “Pampita” Ardohain y Marcelo Polino, pero guiándose por el momento de las devoluciones, Charlotte denunció que tuvieron un especial cuidado hacia su compañera, y en cambio, mucha hostilidad para ella.

“Me sentí mal. No me gustó que me bardeen a mí. No me gustó nada, a mí me bardearon y a More no le dijeron nada. Nosotros bailamos bien", disparó Charlotte en la mesa de Mirtha Legrand durante el programa del sábado por la noche.

“A More la vi bien, tenía movimientos de caderas. Obviamente no es bailarina y a esta altura del certamen se nota mucho la diferencia con el resto de los participantes. Le puso actitud”, dijo Pampita en su devolución, mientras que Polino, que conoce a la joven desde que era una bebé, le dedicó un sentido mensaje.

“Sos una persona que la peleás y nunca bajás los brazos, y pasaste momentos muy duros… Estás acá, de pie, estás en la pista Eran unas ganas que tenías y me parece que eso tiene mucho valor, más allá del desencuentro de los pasos en esta primera gala. Estoy feliz de que estés acá, y contento de tu familia, del chico que te acompaña y del bebé hermoso que tenés. Sé que no debe ser fácil enfrentarte, exponerte en la pista. Sos una niña que ha sufrido mucho bullying y lo seguís sufriendo y sin embargo vas para adelante, estar parada acá. Diste a luz hace pocos meses y para una mamá reciente debe ser complicado desde lo físico estar acá”, expresó en ese entonces el jurado. Por otro lado, De Brito trató a Caniggia de “ladri”.

Hay que recordar que la salsa de tres marcó el debut oficial de More Rial en el certamen conducido por Marcelo Tinelli, pero luego ella comenzará a competir con su propio bailarín junto con otras diez parejas nuevas, por lo tanto, si lo denunciado por Charlotte termina volviéndose habitual, no sería raro que los enojos entre los demás participantes empiecen a aparecer.

Así había sido el baile:

Fuente: Exitoína