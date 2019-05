Charlotte Caniggia desafía a Instagram con un video hot

Charlotte Caniggia fue víctima de las reglas de censura de Instagram, cuando meses atrás publicó un tremendo posteo donde se la veía en topless en una bañera, con sus pechos tan solo tapados por unas pezoneras de color celeste. Esa publicación fue eliminada, debido a que puso ser considerado como inapropiado o un “contenido para adultos”.

Sin embargo, la mediática hija de Mariana Nannis y Claudio Paul “El Pájaro” Caniggia decidió redoblar la apuesta y desafiar a la red social, no solo volviendo a compartir el sensual boomerang en donde posa dentro del baño, sino que las acompañó junto con dos imágenes al límite en las que casi deja al descubierto sus lolas, una de ellas está en la portada de esta nota, y la otra haciendo 'fuck you' con su dedo mayor está aquí abajo.

Charlotte Caniggia

Además, en el video de la bañera, la participante del Súper Bailando 2019, que se prepara para moverse con More Rial en la “Salsa de 3”, escribió una canción con una letra contundente para definirse así misma.

“Porque soy independiente, independiente. Sola me he busca'o lo mío, sin pretendiente'. No soy adicta al dinero, pero 'tá en mi mente”, redactó Charlotte. Este es un fragmento de la canción titulada Independiente, de la cantante de reggaetón Natti Natasha.

Tras este desafío, quizá Caniggia corra con la misma suerte que tuvo cuando subió una sensual foto en su cama, en donde no se percató, o quizá sí, de que se le ve un pezón, y que todavía permanece publicada en su perfil de Instagram, misma plataforma en donde la mujer de 26 años suele compartir una gran cantidad de imágenes sexys y después borrarlas, como por ejemplo, las que hizo en una cama vistiendo un conjunto de encaje, tan solo unos días de haber sido denunciada por su ex novio, Lhoan, que difundió un impactante video en el que lo agrede en la vía pública a la salida de un local bailable en la ciudad de Buenos Aires.

Fuente: Exitoína