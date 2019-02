Charlotte Caniggia contó cómo tiene que ser su novio ideal

Charlotte está de vuelta en la Argentina para presentar la nueva temporada de Caniggia Libre, el reality show que protagoniza junto a su hermano Alex , en el que muestran su estilo de vida lujoso y sus excentricidades a través de la pantalla de MTV.

Por eso estuvo de visita en Los ángeles de la mañana, donde Ángel de Brito y su panel la sometieron a un interrogatorio sobre novios, plata, la relación con su familia y rutinas de belleza.

Charlotte confesó que usaba Photoshop en las fotos que subía a redes sociales, pero que ahora elegía estar "al natural". Además, recientemente cambió de look y volvió a su rubio característico. "Quería cambiar un poco y mostrarme más llamativa", explicó.

Al recibir elogios por su figura, la hija del Pájaro Caniggia profundizó en su rutina. "Me gusta correr y hacer un poco de aeróbico. Me cuido en las comidas y tomo menos alcohol porque salgo menos que antes", reveló. "Me levanto a las diez de la mañana, desayuno por Puerto Madero, voy al cine, hago tratamientos y corro a la tardecita", contó sobre su día a día.

La mediática confesó que este estilo de vida lo sostiene gracias a la ayuda económica de su padre. "No soy materialista pero quiero un novio que tenga plata", aclaró sobre su candidato ideal aunque antes dejó en claro que lo más importante es que sea buena persona.

