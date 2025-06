Carmen Barbieri dio una tajante respuesta al ser consultada por su histórica pelea con Marixa Balli

La reconocida conductora Carmen Barbieri hizo su reaparición en la televisión argentina con un magazine vespertino que se emite por Canal 9. Durante una entrevista con Pablo Montagna en Pasamontagna (Radio Rivadavia AM 630), compartió detalles sobre su nuevo desafío profesional y de su histórico enfrentamiento con Marixa Balli.

"Es un programón, es lo que quería hacer, un programa de servicios y de alegría, con actualidad", expresó con entusiasmo, refiriéndose a su flamante ciclo. Barbieri reveló que, cuando Mañanísima fue cancelado por El Trece, había decidido abandonar sus espectáculos de fin de semana para enfocarse completamente en el proyecto televisivo.

"Dejé todo y me quedé con Mañanísima, y después me llamaron para decirme que levantaban el programa, así que me quedé sin el pan y sin la torta. No encaja con mi forma de ser que no me dieron tiempo, me quedé sin laburo. Yo me río de mí, de mis locuras. Me arrepiento de algunas cosas que dije desde el dolor. Fue un mes duro, lo mastiqué y quedé agradecida por los cinco años hermosos", confesó Carmen antes de ser consultada sobre la pelea con Marixa Balli.

Carmen Barbieri habló de su presente en la televisión y de su enfrentamiento con Marixa Balli Embed - Carmen Barbieri habló del conflicto con Marixa Balli y de su presente en la televisión Barbieri también se refirió a sus colegas, destacando el trabajo de María Belén Ludueña y elogiando a Georgina Barbarossa. Además, admitió que la situación económica la obliga a mantenerse activa en diferentes trabajos expresando: "No hay plata en ningún lado". Sobre su regreso a la televisión, comentó: "Me tentó la tele, aunque económicamente me conviene más hacer mis shows".