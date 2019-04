Caótico festejo de Xipolitakis por su millón de seguidores en Instagram

Es una de las artistas más mediáticas que tiene nuestro país, y también una de las que mejor se sabe promocionar a sí misma.

Por eso, feliz de haber llegado al millón de seguidores en Instagram, la vedette decidió celebrarlo fiel a su estilo.

La vedette reunió a sus seguidores en la Plaza Lavalle y accedió a cuanta foto le pidieron sus fans.

"Se me ocurrió a la madrugada, cuando vi mi placar rebalsado y dije 'cumplo un millón, la gente me llena de amo, esta vez me toca a mí'. Y ahí dije 'les voy a regalar toda la ropa'. Puse una historia a las 12 de la noche y al otro día estaba la plaza rebalsada", le contó a Teleshow sobre qué la movilizó a festejar de esa manera.

Siempre de buen humor y bien predispuesta, la empresaria repartió prendas de su guardarropas a todos los que quisieran

"Fue en la plaza Libertad. Tenía para festejar de mil maneras, pero la real es la gente, así que así lo festejamos. Se agarraron todo, se llevaron bolsos, y para los que no pudieron agarrar nada les prepare una merienda. La pasamos hermoso. Soy millonaria pero del corazón", agregó al respecto.

Más allá de algún desborde y el robo de algunos bolsos, Vicky destacó que “todo terminó hermosamente bien”.

"Mucho amor, la gente impresionante. Fotos, autógrafos, merienda, amor, palabras de amor, abrazos. Empezó desbordado porque rebalsó de gente, pero termino hermosamente bien, con merienda para todos, nenes grandes abuelos", describió, plena de felicidad por la repercusión que tuvo.

“Ya todo mi placard es de ustedes, ojalá los haga tan felices como a mí”, expresó agradecida en su cuenta

"¡Quiero agradecerle a la enorme cantidad de personas que estuvieron ahí! Ya todo mi placard es de ustedes, ojalá los haga tan feliz como me hizo a mí. Lástima los bolsos que se robaron, pero nada nos quitó la alegría ¡¡terminamos merendando todos juntos!!", destacó en sus redes sociales.

"Gracias por todo el amor que me dan, es lo mínimo que podía hacer….#ElMillónSeFestejoJuntos #ChauPlacard #LosQuieroMucho #1M", concluyó agradecida.

"Estoy con mil proyectos, me ofrecieron película, campaña. Creo que viajo por primera vez la semana que viene porque el bebé está más grande y yo me siento más segura, así que nos iremos unos diez días y volvemos. Y con reuniones. Pero hoy la prioridad es mi hijo", comentó.

"Trato de hacer hoy las cosas que me dan alegría, pocas pero buenas. Con Salvador conocí el amor. La conexión que tenemos es impresionante, pegados todo el día estamos. Enamorada de mi hijo, cada día más hermoso está", se sinceró.