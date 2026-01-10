Cande Tinelli vende su ropa usada para afrontar la crisis: qué marcas hay y cuánto cuestan sus joyitas del placard

Con precios que arrancan en los 2.000 pesos, la selección de Cande Tinelli incluye desde botas texanas hasta camperas de cuero vintage.

Aquí todos los detalles de la gran venta de ropa usada que realiza Cande Tinelli. / @candelariatinelli

La hija del conductor más famoso del país decidió renovar sus energías y su vestidor en un movimiento que es tendencia absoluta en este 2026. Cande Tinelli sorprendió a su comunidad digital al anunciar que se desprende de gran parte de su guardarropa personal para sumarse a la moda circular.

cande tinelli foto 2 Cande Tinelli vació su armario para sumarse a la moda circular con una selección de "joyitas" exclusivas. @candelariatinelli A través de una reconocida plataforma, la artista puso en circulación piezas que recorren toda su trayectoria estética, desde básicos infaltables hasta ítems de marcas globales que supieron ser protagonistas de sus looks más recordados.

El millonario placard de Cande Tinelli al alcance de sus fans cande-tinelli-2166030 Con prendas desde los 2.000 pesos, la hija de Marcelo Tinelli busca darle una segunda vida a su ropa usada. Captura WEB La noticia se conoció mediante un clip viral donde se reveló que la it-girl envió material exclusivo para sus seguidores. “Cande Tinelli nos mandó dos valijas llenas de joyitas”, destacaron desde el sitio encargado de comercializar las prendas. El catálogo es un reflejo fiel de su estilo ecléctico: conviven borcegos con hebillas de Zara, un body de la vanguardista firma Namilia y una campera de cuero de espíritu vintage firmada por George.

cande-tinelli-2166029 El vestidor incluye botas texanas, camperas vintage y accesorios que marcaron el estilo de la influencer. Captura WEB El abanico de precios es tan diverso como el stock disponible, permitiendo que diferentes públicos accedan a su estilo. Mientras que algunos accesorios y prendas básicas parten desde los 2.000 pesos, los artículos de lujo encabezan el ranking de valores. Por ejemplo, una sofisticada cartera de brillos con el sello de Prada se ofrece por 186.000 pesos, compartiendo el podio con los borcegos y la campera de cuero, ambos valuados en 160.000 pesos. En la lista también destacan una blusa de plush de 80.000 pesos y el llamativo body Namilia a 140.000.