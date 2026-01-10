Cande Tinelli vende su ropa usada para afrontar la crisis: qué marcas hay y cuánto cuestan sus joyitas del placard
Con precios que arrancan en los 2.000 pesos, la selección de Cande Tinelli incluye desde botas texanas hasta camperas de cuero vintage.
La hija del conductor más famoso del país decidió renovar sus energías y su vestidor en un movimiento que es tendencia absoluta en este 2026. Cande Tinelli sorprendió a su comunidad digital al anunciar que se desprende de gran parte de su guardarropa personal para sumarse a la moda circular.
A través de una reconocida plataforma, la artista puso en circulación piezas que recorren toda su trayectoria estética, desde básicos infaltables hasta ítems de marcas globales que supieron ser protagonistas de sus looks más recordados.
Te Podría Interesar
El millonario placard de Cande Tinelli al alcance de sus fans
La noticia se conoció mediante un clip viral donde se reveló que la it-girl envió material exclusivo para sus seguidores. “Cande Tinelli nos mandó dos valijas llenas de joyitas”, destacaron desde el sitio encargado de comercializar las prendas. El catálogo es un reflejo fiel de su estilo ecléctico: conviven borcegos con hebillas de Zara, un body de la vanguardista firma Namilia y una campera de cuero de espíritu vintage firmada por George.
El abanico de precios es tan diverso como el stock disponible, permitiendo que diferentes públicos accedan a su estilo. Mientras que algunos accesorios y prendas básicas parten desde los 2.000 pesos, los artículos de lujo encabezan el ranking de valores. Por ejemplo, una sofisticada cartera de brillos con el sello de Prada se ofrece por 186.000 pesos, compartiendo el podio con los borcegos y la campera de cuero, ambos valuados en 160.000 pesos. En la lista también destacan una blusa de plush de 80.000 pesos y el llamativo body Namilia a 140.000.
La selección Cande Tinelli incluye piezas ideales para el Street Style, como jeans nevados de Adidas, polleras con detalles cut out de la marca Biensur y pantalones sastreros de Urban Outfitters. Para quienes buscan algo más relajado, la propuesta suma pijamas, zapatillas blancas y vestidos de seda de Bershka.