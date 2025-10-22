La hija del conductor sufrió un accidente en una grabación y Pepe Ochoa quien reveló todos los detalles en LAM.

Cande Tinelli se encuentra pasando un complicado momento luego de sufrir un accidente mientras se encontraba grabando para el reality de su familia. La joven sufrió una fuerte caída y es por esto que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente.

"Tuvo un accidente andando a caballo Cande Tinelli, se rompió la mano", comenzó contando el panelista de LAM respecto al golpe que sufrió la hija de Marcelo. También, agregó que "a raíz de esto que pasó, aflojó en las grabaciones y se dio cuenta que había una parte de su cuerpo que estaba rota".

Video: Cande Tinelli fue operada tras sufrir una fuerte caída Cande Tinelli tuvo que ser operada y generó preocupación: qué le pasó y cómo se encuentra Ángel de Brito, tras la información que brindó su compañero, reveló una información sobre una productora del reality de la familia Tinelli y generó preocupación: "Pará que hay más maleficios en el reality. A una productora del reality también le cayó algo en la cabeza y le tuvieron que dar cinco puntos al mismo tiempo que a Cande Tinelli".