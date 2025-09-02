Quién es el ex novio de Cande Tinelli, con quién estaría por volver

Cande Tinelli fue vista con su ex novio Luca Bonomi y crecen los rumores de reconciliación tras su separación de Coti Sorokin.

Una de las hijas más mediáticas de Marcelo Tinelli fue vista junto a su ex novio y las redes estallaron. Se trata de Cande Tinelli, quien hace pocos meses anunció su separación del cantante Coti Sorokin.

La pareja de celebridades llegó a esta decisión luego de cumplir su primer aniversario. Sin embargo, tras poco tiempo, la hija del conductor ya habría encontrado otro amor. Según informó Pepe Ochoa en LAM, se trataría de su ex Luca Bonomi.

Captura de pantalla 2025-09-02 111353 Medios aseguraron que Cande Tinelli fue vista junto a su ex novio. Foto: @lucabonomi_

‍ ¿Quién es Luca Bonomi, el ex novio de Cande Tinelli? Cande Tinelli mantuvo una relación con Luca antes de conocer y casarse con Coti. La joven mediática estuvo en pareja con él entre 2018 y 2020, en una relación marcada por idas y vueltas. Según el periodista, el vínculo se caracterizaba por estas intermitencias, llegando incluso a calificarlo como “tóxico”.

Luca Bonomi es hijo del empresario textil Federico Bonomi, dueño de la marca Kosiuko, y hermano de Mika Bonomi, ex pareja de Juanita Tinelli. Aunque el entorno de la pareja asegura que la relación no terminó bien, en los últimos días fueron vistos juntos en un shopping, sin ocultarse, lo que disparó rumores de reconciliación.