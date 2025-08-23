"Hoy es el día más triste de mi vida": Cande Tinelli y el desgarrador mensaje por la salud de un ser querido
A través de las redes sociales, Cande Tinelli expresó que pasa un mal momento personal y pidió consejos a sus seguidores.
Cande Tinelli, conocida por su estilo de vida ligado al glamour y la moda, utilizó sus redes sociales para compartir una desgarradora noticia sobre su perrita Linda, una Jack Russell que ha sido su compañera durante mucho tiempo. El posteo dejó ver la profunda tristeza que embarga a la hija de Marcelo Tinelli.
En una tierna imagen en la que acaricia la cabeza de su mascota, Cande compartió un mensaje que conmovió a sus miles de seguidores. "Hoy siento que es el día más triste de mi vida", comenzó diciendo. La tristeza se debe a que, después de una biopsia, se enteró de que su perrita tiene un tumor maligno en la vejiga que, lamentablemente, no se puede operar.
La noticia generó un sinfín de mensajes de apoyo en sus redes. La influencer, que siempre se ha mostrado como una gran defensora de los derechos de los animales, continuó expresando su angustia y vulnerabilidad en su publicación: "No sé por qué lo comparto, quizás necesito consejos".
Horas más tarde, Cande volvió a referirse al tema, esta vez para agradecer el apoyo de sus seguidores. La respuesta de sus fans fue inmediata, y muchos de ellos le hicieron llegar relatos similares, mostrándole que no está sola en esta triste experiencia. La conmovedora publicación de Cande es un recordatorio de que, detrás del glamour y las alfombras rojas, hay seres humanos que sienten y sufren, y que los vínculos con los animales también son parte de la vida.