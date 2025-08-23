"Hoy es el día más triste de mi vida": Cande Tinelli y el desgarrador mensaje por la salud de un ser querido

Cande Tinelli, conocida por su estilo de vida ligado al glamour y la moda, utilizó sus redes sociales para compartir una desgarradora noticia sobre su perrita Linda, una Jack Russell que ha sido su compañera durante mucho tiempo. El posteo dejó ver la profunda tristeza que embarga a la hija de Marcelo Tinelli.

cande tinelli perrita La modelo compartiendo momentos con su perrita. @candelariatinelli En una tierna imagen en la que acaricia la cabeza de su mascota, Cande compartió un mensaje que conmovió a sus miles de seguidores. "Hoy siento que es el día más triste de mi vida", comenzó diciendo. La tristeza se debe a que, después de una biopsia, se enteró de que su perrita tiene un tumor maligno en la vejiga que, lamentablemente, no se puede operar.

La noticia generó un sinfín de mensajes de apoyo en sus redes. La influencer, que siempre se ha mostrado como una gran defensora de los derechos de los animales, continuó expresando su angustia y vulnerabilidad en su publicación: "No sé por qué lo comparto, quizás necesito consejos".