Cande Tinelli sorprendió con un sugerente mensaje para Luciano Castro tras su crisis con Griselda Siciliani

La hija de Marcelo Tinelli compartió una imagen cargada de simbolismo que reavivó las versiones de conflicto en la pareja del momento.

En medio de las turbulencias sentimentales que atraviesan Luciano Castro y Griselda Siciliani, la influencer Cande Tinelli capturó la atención de los usuarios con una publicación cargada de ironía en sus historias de Instagram. La hija del conductor más famoso de la televisión argentina optó por un perfil provocador para sumarse a la conversación digital sobre la supuesta crisis que afecta al actor. A través de una fotografía íntima y cotidiana, la joven dejó entrever su postura frente a las filtraciones que complicaron el presente amoroso del protagonista de múltiples ficciones nacionales.

La imagen en cuestión muestra a la empresaria en un primer plano, con un semblante reflexivo, mientras disfruta de un café matutino. Sin embargo, el foco de la noticia se centró en el recipiente: una taza personalizada que exhibía el rostro del intérprete junto a una frase que se volvió viral recientemente. El detalle no es menor, ya que hace alusión directa al contenido de un audio privado que trascendió en los medios, donde el actor saludaba a una mujer con la que habría tenido un vínculo en el exterior.

El sugerente detalle que compartió Cande Tinelli y que apunta directamente a Luciano Castro. Foto: @candelariatinelli Este movimiento en plataformas digitales surge en el momento de mayor vulnerabilidad para la pareja, donde los rumores de una separación definitiva cobran cada vez más fuerza. El gesto de la "It girl" fue interpretado por muchos como una burla sutil o un recordatorio del escándalo que rodea a la relación. Sobre el objeto que desató la controversia, se podía leer claramente la frase: "Buen día, guapa", acompañada por la mirada del galán impresa en la cerámica, un guiño directo a la polémica actual.