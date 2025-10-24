Cae otra ex Gran Hermano: allanaron la casa Cata Gorostidi por fomentar apuestas ilegales
Catalina Gorostidi, ex Gran Hermano, fue imputada por promocionar "al menos seis plataformas de apuestas ilegales" en Instagram.
Un nuevo escándalo judicial sacudió al universo Gran Hermano, poniendo en el ojo de la tormenta a otra de sus figuras más mediáticas. La influencer y exconcursante Catalina Gorostidi vivió un momento de gran preocupación y desesperación cuando su domicilio fue allanado por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal y la Policía de la Ciudad.
La ex Gran Hermano Catalina Gorostidi, imputada por promocionar plataformas de apuestas ilegales
La causa que motivó el ingreso de las fuerzas de seguridad al hogar de Catalina Gorostidi tiene que ver con la publicidad de plataformas de juegos de azar sin autorización ni controles. El periodista Mauro Szeta fue el encargado de dar la noticia, informando a través de su cuenta de X (ex Twitter) que la ex Gran Hermano fue allanada e imputada por "promocionar apuestas ilegales".
Te Podría Interesar
La investigación se encuentra a cargo del fiscal Juan Rozas, y la acusación es grave: Catalina Gorostidi habría promocionado plataformas de juegos de azar ilegales en al menos seis oportunidades. La Fiscalía Especializada en Juegos de Azar indicó que la influencer publicitó sitios que operan sin ningún tipo de control, buscando captar posibles jugadores a cambio de sumas de dinero como beneficio personal.
Durante el allanamiento, las autoridades secuestraron dispositivos electrónicos y cuadernos con anotaciones que, según trascendió, estarían relacionadas con apuestas, casinos y dinero. Todo el material incautado será peritado como parte de la evidencia en la causa.
La Fiscalía considera que la imputada aprovechó su alcance masivo en las redes sociales para captar apostadores y dirigirlos a distintos casinos virtuales ilegales, sin contemplar que esta actividad pudiera impactar en menores de edad. Este accionar fue catalogado como un sistema organizado de captación de apostadores, una conducta prohibida por la normativa penal vigente.