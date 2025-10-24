Cae otra ex Gran Hermano: allanaron la casa Cata Gorostidi por fomentar apuestas ilegales

Catalina Gorostidi fue allanada por la Policía de la Ciudad. / Archivo MDZ

Un nuevo escándalo judicial sacudió al universo Gran Hermano, poniendo en el ojo de la tormenta a otra de sus figuras más mediáticas. La influencer y exconcursante Catalina Gorostidi vivió un momento de gran preocupación y desesperación cuando su domicilio fue allanado por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal y la Policía de la Ciudad.

La ex Gran Hermano Catalina Gorostidi, imputada por promocionar plataformas de apuestas ilegales La causa que motivó el ingreso de las fuerzas de seguridad al hogar de Catalina Gorostidi tiene que ver con la publicidad de plataformas de juegos de azar sin autorización ni controles. El periodista Mauro Szeta fue el encargado de dar la noticia, informando a través de su cuenta de X (ex Twitter) que la ex Gran Hermano fue allanada e imputada por "promocionar apuestas ilegales".

catalina-gorostidi- posteo mauro Mauro Szeta informó sobre la imputación de la influencer. @viaszeta La investigación se encuentra a cargo del fiscal Juan Rozas, y la acusación es grave: Catalina Gorostidi habría promocionado plataformas de juegos de azar ilegales en al menos seis oportunidades. La Fiscalía Especializada en Juegos de Azar indicó que la influencer publicitó sitios que operan sin ningún tipo de control, buscando captar posibles jugadores a cambio de sumas de dinero como beneficio personal.

policia cata gh La ex GH es investigada por promocionar apuestas ilegales. @viaszeta Durante el allanamiento, las autoridades secuestraron dispositivos electrónicos y cuadernos con anotaciones que, según trascendió, estarían relacionadas con apuestas, casinos y dinero. Todo el material incautado será peritado como parte de la evidencia en la causa.