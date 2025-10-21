Britney Spears sin filtro: aseguró que padece "daño cerebral" y se defendió de las acusaciones de su ex

Britney Spears afirmó en redes sociales que padece "daño cerebral" a raíz de traumas, respondiendo a las acusaciones de su exesposo Kevin Determine.

La icónica estrella del pop Britney Spears reapareció en sus redes sociales con una impactante confesión en medio de la controversia que generó el próximo lanzamiento de las memorias de su exesposo, Kevin Federline. La cantante aseguró que padece "daño cerebral" como consecuencia de las traumáticas experiencias vividas.

Spears difundió su mensaje el domingo, utilizando un tono de gran sinceridad para abordar los hechos recientes y negar de forma implícita haber puesto en riesgo a sus hijos. La artista buscó aportar "sustancia entre toda la basura que se está diciendo de mí", según sus propias palabras.

Britney Spears recibe una grave intimación de su ex, Kevin Federline La cantante y el bailarín fueron pareja a principios de los 2000. Foto: Getty Images Britney Spears confiesa que padece "daño cerebral" En su publicación, Britney Spears hizo una referencia directa a su autobiografía, The Woman in Me, lanzada en 2023, donde ya había detallado experiencias de control extremo. "Tuve una experiencia traumática, como algunos saben, al final de mi libro, donde durante cuatro meses ya no tuve mi puerta privada y se me obligó, de forma ilegal, a no usar mis pies ni mi cuerpo para ir a ningún lugar", escribió la artista.

britney-spears El mensaje fue en respuesta a Kevin Federline. Instagram Britney Spears La cantante fue enfática al describir el impacto que ese confinamiento forzado tuvo en su salud física y mental. Aseguró que esa experiencia "lastimó mi cuerpo y la lógica y la conciencia en mi cuerpo como UNO fueron asesinadas y destruidas al ciento por ciento".