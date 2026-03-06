Bridgerton y la conexión insólita con Argentina: ¿aparece un prócer nacional en la serie de Netflix?

Los fanáticos de Bridgerton no salen de su asombro tras el estreno de la segunda parte de la cuarta temporada. Mientras la trama se centra en el romance de Benedict y Sophie, un detalle en el fondo de un salón de baile desató la locura en Argentina.

Diversas teorías aseguran que un extra guarda un parecido innegable con Manuel Belgrano . Aunque parezca un delirio de redes sociales, la cronología histórica le da un guiño a esta posibilidad: el creador de nuestra bandera estuvo efectivamente en Londres durante la época de la Regencia.

Lo cierto es que la presencia del prócer en tierras británicas fue real y estratégica. Manuel Belgrano arribó a Londres en mayo de 1815, justo el año en el que se sitúan los eventos de la ficción, y permaneció allí hasta diciembre.

Lejos de ser un viaje recreativo, cumplía una misión de urgencia para el Directorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata. En aquel siglo, la política se cocinaba entre tazas de té y, fundamentalmente, en los eventos sociales de la high society, el hábitat natural de la familia Bridgerton.

Para codearse con los embajadores y la nobleza, Belgrano adoptó el estilo "Dandy" que dictaba la moda de la época. Imaginarlo con pantalones entallados, botas altas y esos corbatines elaborados que luce Benedict no es ninguna locura. De hecho, era su "uniforme" de trabajo para influir en las potencias europeas.

¿Manuel Belgrano en Netflix? La captura que desató el debate entre los fans de la serie.

Como hombre culto y refinado que era, es sumamente probable que haya frecuentado los mismos salones de baile donde hoy vemos a los protagonistas buscar el amor bajo la mirada de Lady Whistledown.

belgrano-bridgerton El vals, el baile "escandaloso" que tanto Belgrano como los Bridgerton habrían bailado en 1815. Captura de Netflix

Un dato que vuelve aún más verosímil este cruce es la música. En 1815, el vals era la danza del momento en Londres, aunque todavía se lo tildaba de escandaloso por la cercanía entre los bailarines. Belgrano, con su formación europea, seguramente dominaba el paso y habría estado perfectamente integrado en un salón junto a Sophie y Benedict.

Manuel Belgrano El prócer argentino visitó Londres en 1815, coincidiendo con la línea temporal de Bridgerton. Archivo MDZ

Esta curiosa coincidencia histórica alimentó los hilos de X y TikTok, donde los usuarios analizan cada segundo de los bailes buscando al Belgrano de Netflix. Si bien la producción no confirmó ningún guiño oficial hacia la historia argentina, la exactitud de las fechas y el contexto diplomático permiten soñar...