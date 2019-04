Blooper en vivo: Guido Süller atendió el teléfono durante una entrevista

Las entrevistas de Guido Süller siempre tienen un plus. El mediático se las ingenia para dar la nota, tal como hizo ayer en Los Ángeles de la Mañana. En medio de la entrevista en el piso, le sonó el teléfono celular y atendió la llamada al aire.

El motivo de la entrevista era hablar de su hermana, Silvia, quien no estaría pasando un buen momento económico. Pero antes de terminar con el tema, Guido interrumpió a Ángel de Brito: "¡Ay, me está sonando el vibrador y lo tengo entre las piernas! Me está llamando Chiche Gelblung para la radio".

Semejante confesión causó la risa de todo el equipo, y el conductor lo autorizó a atender la llamada: "En este momento estoy dando una entrevista y tu voz está saliendo al aire. Ángel de Brito le manda un abrazo grande a Chiche", dijo el entrevistado para evitar que se infiltre algún tipo de información delicada.

La persona que llamaba a Guido era un miembro de la producción de Chiche: "Ah genial. ¿Te puedo enganchar con Chiche?", le consultó sin dar vueltas. En el piso de LAM estallaron las carcajadas, ya que al productor no pareció importarle que el mediático estuviese ocupado.

Para aclarar la situación, Guido dijo elevando la voz: "¡Estoy al aire, está saliendo tu voz! Está todo un país escuchándote, ¿sabías?". Ante esa advertencia, el productor decidió cortar la llamada y dar por terminada la interrupción que descolocó a todos.