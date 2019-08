Beto Casella destruyó a Alfredo Casero

Beto Casella brindó una entrevista íntima y tocó varios temas. Primero, el conductor de Bendita analizó la actualidad política.

"Me sorprendió el resultado de las PASO, fue goleada la diferencia. Presumo que va a bajar la diferencia en octubre. Los macristas sueñan con que se revierta. Yo les escucho una cosa de que como es el macrismo o nada, es un insulto a la gente. Vi un reportaje de Oscar Martínez. Yo estoy a favor del aborto, es cómo que yo diga que los anti aborto son unas pacatas, hay una mirada despectiva, condenatoria, al que vota a Fernández, dicen que es vago, que quiere vivir del estado, corrupto, puede no gustarte un tipo, Cristina, La Cámpora pero si hay un universo que elige algo te convertís en sectario", confesó Beto.

Además, en El show del espectáculo, ciclo de Ulises Jaitt que se emite en AM 1300 La Salada, Beto disparó: "Todos con la vara que sos esto o sos la corrupción, la oscuridad, la peor mierda. También hay peronistas que tienen esa mirada, solo el peronismo puede arreglar esto. A Alfredo Casero cinco o seis patitos se le han salido o no los tuvo nunca hace unos años y lo hace detestable como persona, cuando era chico se llamaba gorila eso. No creo que ayude a traer un solo voto de gente que vote a Macri. Cómo Dady cada vez que habla. Dady al lado de Casero es lo más democrático qué hay. Casero se va de mambo, tiene días que esta divertido, y días violentito".

Fuente: Diario Show