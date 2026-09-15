Barbie Simons destapó una terrible traición que nadie esperaba: "Me dolió"

Barbie Simons protagonizó una inesperada confesión en La mañana con Moria mientras analizaban la relación entre La Joaqui y Tiago PZK, quien había sido muy amigo de Luck Ra. La periodista habló sobre los códigos entre amigos y recordó una experiencia personal que terminó con una de sus amistades.

La conversación comenzó cuando Simons quiso saber qué tan cercana era realmente la relación entre los músicos. "Qué nivel de amigos. Porque una cosa es ser conocidos y otra cosa es ser amigos", expresó la participante de Es mi sueño. Gustavo Méndez respondió: "Se frecuentaban mucho: cumpleaños, fiestas privadas. Eran amigos". Moria Casán también intervino en el debate y recordó una declaración que Luck Ra había realizado sobre la situación: “Dicho por Luck Ra: 'No podría estar tan mal después duelando conmigo, porque está saliendo hace unos meses con mi ex mejor amigo'".

A partir de allí, Amalia Guiñazú dio su opinión sobre la situación: “Un clavo sacó otro clavo, ¿qué problema tenés? Vos duelaste y la otra sacó un clavo con otro clavo”. Sin embargo, Barbie planteó: "Me parece un montón. Si es de la primera línea de amigos, hay algo que se llama códigos. Entiendo que no todo el mundo maneja los mismos códigos".

"Para mí es algo impensado, jamás podría estar con alguien con quien he salido. Me ha pasado, haciendo memoria, de alguna examiga, examiga ahora, que se ha puesto de novia con alguien con quien yo he salido en el pasado. Para mí eso es impensado", contó la periodista.

Fernanda Callejón quiso saber qué había ocurrido exactamente con aquella mujer y preguntó si "esa examiga es por eso, porque está con otro o porque pasó otra cosa. "Porque está con un ex mío que conoció a través mío. Horrible. Fue hace muchos años, pero todavía me acuerdo. Me pareció una traición, porque si ella lo hubiese conocido por otro lado la historia hubiera sido distinta. Lo conoció a ese ex por mí, cuando ese chico salía conmigo. Igual fue en otra época de mi vida, hace 15 años", reveló Barbie Simons.

Simons recordó la traición de una examiga. Instagram Barbiesimonsok.

Con el paso del tiempo, la relación entre ambas quedó prácticamente limitada a los encuentros que tienen por compartir amistades. La conductora fue muy crítica al recordar cómo era su vínculo con aquella mujer: "Era bastante buscona. Tenemos un grupo de amigas en común, pero hay una distancia que por suerte la tengo que ver en cumpleaños. 'Hola', 'hola, ¿qué tal?'. No le quito el saludo a nadie porque soy una persona educada. Si no, nunca me hubiera llegado el amor de mi vida como el que tengo hoy, así que le agradezco".

"Nadie es de la propiedad de nadie, eso está totalmente claro, pero hay una cuestión de principios, de códigos. Estuve con él un par de meses, un salidor. Es anecdótico. Hoy lo veo a la distancia y digo: 'Gracias, querida, gracias'. Me dolió la traición y encima enterarme de que no haya tenido los huevos ni los cojones para venir y decirme: 'Che, me pasa esto, me enamoré del pibe con el que saliste'", expresó la participante del reality de canto de Eltrece.

Simons también relató cómo descubrió que su amiga y su ex estaban juntos. "Fue por detrás y un día se la encuentran en un restaurante en Recoleta y me dicen: 'Che, los vimos juntos'. Fue como: 'Bueno, de esta piba me espero cualquier cosa'. ¿Querés saber lo peor? Ya había estado con otro ex mío, con el que había sido mi primera vez", recordó la periodista.