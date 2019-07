Bailando 2019: el fuerte cruce entre Pampita y la coach de Griselda Siciliani

Griselda Siciliani y Nicolás Villalba pisaron la pista del Bailando al ritmo de Come Together de Los Beatles. Sin lugar a dudas fue una de las perfomance más elogiadas por casi todo el jurado, salvo por Pampita. La devolución de la modelo generó tensión al cruzarse con Vanesa Millán, la coach de la pareja.

La polémica se generó cuando la jurado pidió más protagonismo de la artista en las coreografías. "A mí no me terminan de conmover. Yo te vi en el escenario y provocás algo muy fuerte. Pero no se qué pasa con esta pista que te chupa esa energía. No te veo brillar del todo", señaló la modelo.

"Siento que no se está luciendo, Griselda, acá. La quiero ver explotar y…", manifestó Pampita, que no pudo terminar su crítica por la enérgica interrupción de la coach. "Lo que acaba de hacer acá es espectacular, quizás que vos no lo sepas apreciar, es otra cosa", se defendió.

"Pocos bailarines pueden hacer esos trucos, así que paremos un poco la mano, porque en algún momento faltamos el respeto a la trayectoria y a los artistas", agregó la coreógrafa.

Para mediar en medio de la discusión, la ex de Adrián Suar dijo que entendía la defensa de la coach y la crítica de Pampita, "porque es otro lenguaje este, no es la tele de ficción que yo conozco".

Más allá del fuerte cruce entre la jurado y Millán, Pampita calificó el baile con 8, un puntaje para nada despreciable.