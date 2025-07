"Lo que tenía que decir lo dije... A Pergolini no lo quiero, pero tampoco lo odio", comenzó diciendo el conductor de A24 respecto a la vuelta de Mario a la pantalla. Esto no quedó allí y Etchecopar fue por más: "En un momento era más vivo que nadie y ahora es un bolud* igual que todos" .

Baby Etchecopar destruyó a Mario Pergolini

Baby Etchecopar no se guardó nada y destrozó a Mario Pergolini: "Ahora es..."

El cronista del programa de América le preguntó si sentía la necesidad de expresarse por la vuelta de Pergolini y allí Baby fue muy claro: "No, porque él apareció, si él no hubiera aparecido, yo ni me acordaba que existía. Yo preguntaba: ¿Qué está haciendo Pergolini?".