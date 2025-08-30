Axel, sin filtro, confesó su gran sueño vinculado a la religión: "Yo siempre quise ser..."

Axel , conocido por sus baladas románticas, reveló en un stream que tiene un deseo profundo y de larga data: convertirse en sacerdote . La noticia, que tomó a todos por sorpresa, muestra una faceta desconocida y profundamente espiritual del artista.

Durante una charla en el stream Lapré, Axel dejó a todos atónitos con una confesión inesperada sobre su futuro. El cantante, cuya música se ha convertido en banda sonora de historias de amor, reveló un deseo profundo que lo ha acompañado desde niño: "En un momento quería ser cura yo. Creo que lo voy a ser".

La Tora , parte del panel del programa, intrigada por la sinceridad de Axel , le consultó si es muy creyente, a lo que el cantante respondió sin dudar: "Yo re creo en Dios. De chico era monaguillo". El artista cree que la música fue una forma de cumplir con un mandato espiritual que le dio "la gracia de tener algunas canciones que han calado muy fuerte".

Axel profundizó en su motivación espiritual y detalló que desde pequeño siente una particular devoción por San Francisco de Asís."Hace un par de meses sentí como una bajada de línea ahí arriba. Yo siempre quise ser franciscano, soy devoto de San Francisco de Asís desde los 12 años", confesó el cantante, y agregó: "A partir de los 60, que por ahí la curva de la vida está un poco más relax. No voy a quedarme con esa espina de ser franciscano algún día".

Axel cantante El cantante afirmó que se siente muy devoto de San Francisco de Asís desde los 12 años. Créditos: Instagram / axeloficial

Para Axel, la resiliencia y la espiritualidad son inseparables. El cantante afirmó que la vida a veces "te explota en la cara", pero que busca un sentido en cada obstáculo. "Todo pasa por algo y para algo", sostuvo.