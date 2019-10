ATAV: la fuerte escena de abuso entre Benjamín Vicuña y la China Suárez

En el último episodio de "Argentina, tierra de amor y venganza", los personajes de Benjamín Vicuña (Torcuato) y la China Suárez (Raquel) protagonizaron una fuerte escena en la que el personaje de Vicuña abusa sexualmente de la Polaca.

"¿Va a matarme?", le pregunta ella, aterrorizada. "No, no seas ansiosa, no te voy a matar, pero nos vamos a divertir", le responde él.