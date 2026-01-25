Así luce Pampita a sus 48 años: las fotos en bikini que sorprendieron a todos y generaron admiración

La modelo celebró su vida a lo grande y lo demostró con diversas fotos y videos que recorrieron la web. La presentadora no dudó en lucir radiante.

La mediática celebró su natalicio y demostró que no le pasan los años. Créditos: Instagram

Carolina Pampita Ardohain continúa marcando tendencia y disfrutando de un inicio de año inolvidable. Tras recibir el 2026 en Punta del Este y celebrar un nuevo año de vida rodeada de su círculo más íntimo, la conductora se trasladó a Costa Mujeres, México, donde protagonizó una sesión de fotos improvisada que rápidamente encendió las redes sociales.

Las fotos que causaron furor pampita (3) Pampita deslumbrando en México. Créditos: Instagram En medio de un entorno paradisíaco, rodeada de vegetación tropical y palmeras altas, Pampita compartió imágenes luciendo una bikini con estampado animal que se convirtió en el centro de los elogios.

La modelo eligió un diseño clásico pero audaz en animal print, combinado con gafas de sol oscuras y el cabello suelto, logrando un estilo que mezcla naturalidad y sofisticación.

pampita (2) Pampita deslumbrando en México. Créditos: Instagram Un descanso rodeada de afectos Estas imágenes de relax llegan justo después de los festejos de su cumpleaños número 48, celebrado el pasado sábado 18 de enero. Lejos de la rutina laboral, Pampita disfruta de las comodidades del complejo turístico: camas balinesas, arena blanca y la brisa del mar.