Luego de denunciarlo por violencia de género, la actriz volvió a mostrarse en redes sociales con un anuncio que sorprendió a los internautas: los detalles..

Después de atravesar semanas de angustia, silencio y trámites judiciales a raíz de la denuncia por violencia de género contra el empresario Luis Cavanagh, Romina Gaetani decidió que es momento de retomar su vida artística. En un movimiento que sus seguidores celebraron como un signo de resiliencia, la actriz anunció que este lunes 5 de enero volverá a pisar un escenario.

La cita será en el Centro Cultural Konex, donde la artista participará como invitada especial en el primer show del año de La Bomba de Tiempo. El grupo de percusión, un clásico de los lunes porteños, confirmó la noticia con entusiasmo a través de sus redes oficiales.

Así reapareció Romina Gaetani Embed - Así fue la primera aparición de Romina Gaetani tras el violento episodio de su expareja Luis Cavanagh: el video “Primer lunes Bomba del año con invitada de lujo. Romina Gaetani se sube al escenario para compartir nuestro ritual de ritmo, encuentro y baile”. Para Romina, este evento no es solo un compromiso laboral, sino una oportunidad de reconectar con la alegría en medio de la tormenta personal.

La propia actriz compartió los detalles de cómo se gestó esta invitación, revelando que fue una inyección de ánimo vital. “Hace un par de semanas me llama María Bergamaschi y me tira: ‘¿Querés venir a cantar con La Bomba?’. Salté de alegría”, confesó Gaetani en su cuenta de Instagram. Este regreso a la música, una faceta que la apasiona tanto como la actuación, llega en el momento justo para ayudarla a canalizar las emociones vividas recientemente.

Romina Gaetani y Luis Cavanagh Romina Gaetani denunció a Luis Cavanagh por violencia de género. Créditos: Captura / América TV En su publicación, Romina destacó la red de contención artística que la rodea, recordando los vínculos que la unen a las integrantes del colectivo. “Con María habíamos compartido fecha en el ciclo de Bestias... quien me había presentado a Naná (Arguen), a quien ya conocía porque soy fan de su música y tuve el placer que tocara en uno de mis primeras canciones como Escarabajo”, detalló, demostrando que esta noche estará rodeada de afectos y colegas que valoran su talento.