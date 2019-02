Así fue el concierto de Luis Miguel en Córdoba

Luis Miguel ofreció anoche su primer concierto de su gira por la Argentina. Fue en Córdoba, ante un Orfeo Superdomo repleto con 14 mil personas. Un repertorio imbatible, que mezcló clásicos pop de todas las épocas con baladas y boleros, y una audiencia cautivada desde el mismo día en el que se confirmó el show, fueron los puntos más importantes del regreso del cantante al interior del país.

El show comenzó con la proyección de un video en el que un elegantísimo Luis Miguel apura el paso en las escaleras marmoladas de una mansión, que, inevitablemente, tiene por destino final el escenario.

Luis Miguel

Ese recorrido estuvo acompañado por una música apenas tensa, que tuvo un clímax cuando el telón dejó ver su silueta estilizada, de perfil, aproximada a la pose de la tapa de Segundo Romance (1994).

foto: Javier Ferreyra

El Luis Miguel apareció sobre el escenario y se mostró sonriente, exultante, tomándose un minuto largo para contemplar al público.

Luego, con un estado vocal formidable, interpretó el funky Si te vas.

Por debajo de la mesa, No sé tú, Historia de un amor, La barca y Contigo a la distancia formaron el set de aquellos boleros, siempre y cuando no haya problemas con el sistema de monitoreo y lo domine el fastidio. Eso sucedió anoche en algunos tramos, pero no en una medida que lo haya obligado a abstraerse del show.

Por el contrario, anoche se vio a un Luis Miguel feliz, satisfecho con su destino de cantante popular, comprometido a devolver cada peso del costoso precio de la entrada.

foto: Javier Ferreyra

La lista de temas

Si te vas

Tú sólo tú

Amor, amor, amor

Devuélveme el amor

Suave

Por debajo de la mesa

No sé tú

Un hombre busca una mujer

Cuestión de piel

Oro de ley

Culpable o no

Te necesito

Amante del amor

Más allá de todo

Fría como el viento

Tengo todo excepto a ti

Entrégate

Hasta que me olvides

O tú o ninguna

No me puedes dejar así

Palabra de honor

La incondicional

Separados

1+1= 2 enamorados

Directo al corazón

Tú y yo

No me platiques más

La barca

La mentira

Historia de un amor

Será que no me amas

Decídete

Muchachos de hoy

Ahora te puedes marchar

La chica del bikini azul

Isabel

Cuando calienta el sol

Fuente: Germán Arrascaeta para La Voz del Interior