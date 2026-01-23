Así es el refugio secreto de Wanda Nara en Italia: el álbum de fotos de su mansión más íntima

Entre muebles antiguos y caballos, Wanda Nara encuentra el equilibrio lejos de la rutina porteña y el ruido del espectáculo.

A diferencia del vértigo mediático y los flashes que definen su carrera, Wanda Nara guarda bajo llave un santuario de paz en el Viejo Continente. Se trata de su exclusiva villa campestre en las cercanías de Milán, una propiedad que se erige como su principal búnker emocional cada vez que aterriza en Italia.

wanda nara casa milan fotos (1) El cuarto combina elegancia y calidez. @wanda_nara Lejos de la estética minimalista o moderna de sus otros departamentos, este refugio apuesta por una impronta clásica de casa de campo, donde la empresaria logra desconectarse de los escándalos y la presión de ser la conductora de MasterChef Celebrity.

wanda nara casa milan fotos (3) El interior de la villa italiana que enamora a Wanda Nara wanda nara casa milan fotos (4) La cocina de estilo retro es uno de los ambientes favoritos de la conductora para las reuniones familiares. @wanda_nara La arquitectura del lugar es una oda a la tradición europea: una fachada invadida por enredaderas verdes que se funde con postigos blancos y techos de tejas rojizas. Puertas adentro, el diseño interior se aleja de lo impersonal. Wanda optó por una paleta de colores que transmite calma, donde los azules profundos y los tonos arena dialogan con maderas nobles y mobiliario de estructura rústica.

wanda nara casa milan fotos (5) Los tonos arena dialogan con maderas nobles y mobiliario de estructura rústica. @wanda_nara En el corazón de la vivienda, el living combina lámparas de araña con cómodos sillones claros y una biblioteca de hierro repleta de volúmenes antiguos. Por su parte, la cocina es el espacio que mejor resume el espíritu de "hogar": muebles blancos, una imponente cocina de aire vintage y cestos de mimbre conviven para crear un ambiente donde el reloj parece detenerse.

wanda nara casa milan fotos (6) Fachada de la villa milanesa de Wanda Nara, una construcción clásica envuelta en vegetación y aires de campo. @wanda_nara Sin embargo, el verdadero tesoro de la finca es su exterior. Extensos parques, senderos floridos y árboles centenarios rodean la construcción, ofreciendo el escenario perfecto para que la modelo recorra el predio en contacto directo con sus caballos. Para Wanda Nara, esta residencia no es simplemente un activo inmobiliario en su abultado patrimonio, sino un ancla que representa su faceta más íntima y maternal.