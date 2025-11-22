Presenta:

Argentina dice presente en el Festival de Viña del Mar: el lineup completo con excelentes artistas

El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar marcó un precedente al anunciar de forma simultánea el lineup completo de su edición 65.

Antonella Ramírez

Antonella Ramírez

Quiénes se presentarán en la Quinta Vergara el próximo año. / @festivaldevina

El certamen latino más relevante a nivel mundial, el Festival de Viña del Mar, ha dado un golpe de efecto al revelar la totalidad de su programación musical de una sola vez. La alcaldesa Macarena Ripamonti calificó este hecho como "histórico", reflejo de una planificación rigurosa para la versión 65 del evento.

festival viña
Carlos Vives la rompi&oacute; el a&ntilde;o pasado en Vi&ntilde;a del Mar.

El increíble lineup de Viña del Mar para el 2026

Esta vez, se desarrollará entre el 22 y el 27 de febrero de 2026. El lineup incluye seis headliners y siete co-headliners, prometiendo un despliegue de talento inigualable.

La Quinta Vergara recibirá un verdadero seleccionado de estrellas. El esperado número anglo estará a cargo de Pet Shop Boys, el dúo británico incluido en el Libro de Récord Guinness y que pisará por primera vez el escenario con su espectáculo DREAMWORLD.

maca_ripa_1763844789173
Uno de los grandes shows del festival.&nbsp;

La nostalgia y el glamour latino lo aportarán el regreso de la icónica Gloria Estefan, multipremiada con nueve Grammy, y el colombiano Juanes, referente del rock latino del siglo XXI.

Por primera vez, el k-pop surcoreano tendrá su lugar gracias a la girlband NMIXX. Además, el talento local estará garantizadó con la vuelta de la chilena más importante del momento, Mon Laferte.

Mon Laferte 03.jpg
La talentosa chilena tendr&aacute; su lugar en la gran noche musical.

La bandera argentina tendrá una presencia contundente, abarcando diversos géneros de gran popularidad. El fenómeno de la cumbia, Ke Personajes, promete una fiesta inolvidable. A ellos se suma el trap argentino con la primera visita a la Quinta Vergara de Paulo Londra, uno de los pioneros del género. La cuota juvenil la pone Milo J, la revelación de 19 años que ya fue nominado a los Latin Grammy.

Paulo Londra durante su concierto en La Velada de Año 4 Foto: Foto: Gisela Jané
Un gran referente urbano de Argentina llegar&aacute; a la Quinta Vergara.

El cierre de la programación se completa con artistas de la talla de los hermanos Jesse & Joy, la banda colombiana Bomba Estéreo, el reggaeton sinfónico de Yandel y el pop de Matteo Bocelli. La venta de entradas comienza con la preventa Santander y Entel el miércoles 26 de noviembre, antes de la venta general del viernes 28.

Jesse & Joy
El d&uacute;o visit&oacute; Mendoza hace algunos meses.

