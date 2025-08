Anticipan detalles de la entrevista a Mauro Icardi en Telefe que encenderá la furia de los televidentes

Concretamente, el especialista en espectáculos aseguró que Mauro Icardi no habló sobre su polémica con Wanda Nara en la entrevista que le hizo Marley en Turquía. Además, Moskita Muerta también deslizó el spoiler de que el jugador del Galatasaray tampoco pofundizó en el especial de Telefe sobre su relación con la China Suárez.

"El país indignado por la jugarreta que hizo Telefe, que prometió algo que no cumplió... Al público no hay que engañarlo", comenzó contundente Moskita Muerta sobre el regreso al aire de Marley con Por el mundo, con Susana Giménez como invitada estelar de la emisión grabada en Turquía. Sin embargo, el clásico programa también había prometido en su venta una entrevista a Mauro Icardi , contenido que fue pasado por alto desatando iracundas quejas de los internautas en las redes sociales.

"Habla del Galatasaray, habla de la lesión que sufrió, habla de si se va a quedar a vivir en Turquía o no, habla de su futuro en el fútbol. No habla una sola palabra de Wanda Nara, con lo cual el que espere ver algo de eso, no va a pasar. Sí hace referencia por elevación a la China Suárez, sin hablar puntualmente sobre ella, sino de su estado sentimental. Esto es lo que se va a ver el viernes que viene", anticipó el periodista sobre el decepcionante desarrollo de la nota a Icardi que se verá en Telefe.