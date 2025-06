Andrés Nara se enfureció y destruyó a Mauro Icardi: "Irrita a las nenas"

En medio de una polémica que parece no tener fin, Andrés Nara dio detalles y se mostró enfurecido con Mauro Icardi por el mal trato que le da a las hijas que tiene con Wanda Nara. En una charla extensa y muy acalorada con Viviana Canosa y los panelistas de Viviana en Vivo, el empresario lo contó todo y defenestró al deportista.

El hombre fue quien se quedó a cargo de las hijas de Icardi y Wanda mientras ambos se encontraban de viaje por temas legales y laborales; de esta manera, pudo dar cuenta de detalles de la vida habitual de las niñas que no están para nada bien. Ante la consulta de Viviana Canosa sobre sus nietas, Nara comentó: “Las nenas están perfectamente bien. Cambian cuando entra el padre en escena y dice cosas que las irritan”.

Además, siguió el hilo de datos que Wanda anunció sobre el día tan particular que vivieron las niñas cuando su padre las fue a buscar al colegio junto a la China Suárez. “El día que Mauro la fue a buscar, Isabella estaba en un ataque de nervios absoluto. Tuvimos que llevarla al pediatra. Me cuenta que el padre le está diciendo que las va a llevar a Turquía, sabiendo que para ellas es perder la familia, el entorno, a sus hermanos”, apuntó Andrés Nara.

Asimismo, Andrés dejó bien en claro que piensa que su exyerno es una persona incoherente: “Si el chico tuviera coherencia, que no la tiene, no le dice esas cosas a las nenas”. Para terminar, detalló que nunca vio a su nieta tan mal como el día que volvió a ver a su padre junto a la China Suárez y aseguró que estaba "llorando, toda nerviosa"; en ese contexto, apuntó que "odian a la mujer que destruyó la familia" haciendo referencia a la ex Casi Ángeles.