¿Amor de verano? Zaira Nara reveló lo que sucedió con Robert Strom y fue tajante
La hermana de Wanda Nara fue contundente y contó la verdad sobre el vínculo con el polista francés.
Zaira Nara fue noticia durante sus vacaciones en Punta del Este luego de que fue vista con Robert Strom, un famoso polista francés. La modelo se mantuvo en silencio desde que salieron a la luz las fotos y ahora decidió hablar.
Robert Strom es soltero, millonario y polista profesional, tiene 4 de hándicap y juega para Sainte Mesme, la organización fundada por su abuelo, el aristócrata y empresario francés Robert Zellinger de Balkany, figura influyente del Viejo Continente y dueño de un importante imperio de centros comerciales.
Te Podría Interesar
Todo ocurrió en el programa de streaming de Lizardo Ponce, donde la hermana de Wanda Nara le puso fin al supuesto romance con Strom: "No hubo noviazgo ni promesas a futuro".
Zaira Nara dejó en claro que no está en pareja con Robert Strom
Al referirse puntualmente al vínculo con Strom, fue directa y lo definió como "un chongueo" que ni siquiera alcanza la categoría de "amor de verano", restándole importancia a la relación con el deportista europeo.
También dejó muy en claro que se encuentra en estos momentos soltera, aunque también destacó que es bueno conocer personas. El rumor de romance inició luego de que ambos fueron vistos acaramelados en una fiesta de Uruguay y paseando por las playas de Punta del Este.