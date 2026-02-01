¿Amor de verano? Zaira Nara reveló lo que sucedió con Robert Strom y fue tajante

La hermana de Wanda Nara fue contundente y contó la verdad sobre el vínculo con el polista francés.

Zaira Nara fue noticia durante sus vacaciones en Punta del Este luego de que fue vista con Robert Strom, un famoso polista francés. La modelo se mantuvo en silencio desde que salieron a la luz las fotos y ahora decidió hablar.

Robert Strom es soltero, millonario y polista profesional, tiene 4 de hándicap y juega para Sainte Mesme, la organización fundada por su abuelo, el aristócrata y empresario francés Robert Zellinger de Balkany, figura influyente del Viejo Continente y dueño de un importante imperio de centros comerciales.

Todo ocurrió en el programa de streaming de Lizardo Ponce, donde la hermana de Wanda Nara le puso fin al supuesto romance con Strom: "No hubo noviazgo ni promesas a futuro".

Zaira Nara dejó en claro que no está en pareja con Robert Strom Robert Zaira Nara negó estar en pareja con Robert Strom. Foto: captura de video / América TV. Al referirse puntualmente al vínculo con Strom, fue directa y lo definió como "un chongueo" que ni siquiera alcanza la categoría de "amor de verano", restándole importancia a la relación con el deportista europeo.