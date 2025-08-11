Ambrosio Cantú: el mendocino que volvió a brillar en La Voz Argentina y pasó a los knockouts

La Voz Argentina presentó este domingo su última fecha de batallas, y el mendocino Ambrosio Cantú superó con una notable performance a su contrincante, la entrerriana Paz Velázquez. De esta manera, el cantante local logró pasar a los knockouts, es decir la tercera fase del popular certamen de canto que es furor en el rating.

Antes de darlo todo ante las cámaras, Cantú enfatizó: "A mí me hace sentir power en el escenario el sentir lo que estoy cantando, el creerlo, el querer transmitir esa palabra que está saliendo, el querer atravesar a cada persona, a cada oyente, darle un flechazo en el corazón".

A dúo en la instancia de batallas de La Voz Argentina , Paz Velázquez y Ambrosio Cantú cantaron en representación del team de Lali Espósito un mashup de Flowers, de Miley Cyrus, y When I was your man, de Bruno Mars. Si bien ambos participantes ofrecieron una correcta interpretación, el mendocino se impuso en la contienda para seguir en carrera en el programa.

Tras la presentación de esta batalla, Soledad Pastorutti consideró: "Siento que estuvo muy bien, que estuvo muy correcto. Lo sentí más en su zona de confort a Ambrosio, porque sostuviste la canción desde tu lugar muy bien, súper sólido y potente, pero también creo que a Paz le tocó hacer algunos juegos que hay que estar para hacerlo; y hay que tener con qué. Me gustaron muchas decisiones, otras me parecieron que se quedaron a mitad de camino, pero estuvo correcto, dieron un how muy digno".

Luego, antes de anunciar su decisión sobre su elegido para continuar en La Voz Argentina , Lali Espósito remarcó que los dos concursantes son muy diferentes, y al hablarle a Ambrosio Cantú le recomendó: "Vos tenés mucho recorrido con la música, hace rato que le metés, pero siento que estás como muy enfocado en el afuera, y siento que sería interesante para vos si siguieras en este show, tratar dentro tuyo de trabajar también para vos porque es muy hermoso de ver cuando un artista logra emocionar, pero porque lo saca de acá (señalando al corazón), no está pensando en cómo eso que canta pega en una tribuna o en una audiencia; sino en realmente en conectar con eso que está haciendo".

En tanto que el dirigirse a la joven entrerriana, la jurado de La Voz Argentina explicó: "Siento que Paz es lo contrario, siento que estás conectada con tu cantante adentro y que tu trabajo es al revés, es poder sacarlo hacia el afuera, que eso que te pasa adentro pueda llegar finalmente a la gente".

Finalmente, Lali Espósito se inclinó por Ambrosio Cantú, y el joven mendocino expresó: "Muchas gracias por la confianza, siento que soy una persona que siempre le ha costado salir un poco de un cascarón que me he formado. Realmente vengo persiguiendo esto hace un montón, eso me llevó a irme de mi país y a salir con mis hermanos que están acá, y honestamente ha sido un viaje muy largo; y realmente nadie conoce de las pequeñas piedritas que uno va superando en el camino. Muchas gracias por el voto de confianza. Te prometo que siempre voy a intentar estar ahí luchando para dar lo mejor de mí".

Tras la devolución de Lali Espósito, el participante de La Voz Argentina comentó en el detrás de escena: "Siento que siempre estoy como preocupándome de si le voy a dejar algo a alguien, que está innato en mí, en el hecho de que canté mucho tiempo en la calle y eso como que me llevaba a 'che, quién me da bola, quién se da vuelta, quién me deja una moneda'".