Por qué hay tensión en La Voz con Luck Ra

Nadie quiere perderse una nueva emisión de La Voz Argentina por la pantalla de Telefe. El reality de canto está cautivando a grandes y chicos por igual. Este año, en el jurado está Soledad Pastorutti, Lali, Miranda! y Luck Ra. Ahora, revelaron que hay tensión con uno de los jurados. Aquí te contamos qué dicen.

Fue Ximena Capristo, en Sálvese quien pueda, quien contó lo que pasa con Luck Ra. "A mí me cuentan, desde adentro, que hay algunos que están hinchados las bolas con él. A mí me cae veinte puntos... Él, su novia y todos. Aclaro que esto no es lo que pienso yo”, señaló.

"Lo que me dijeron, es que están hinchados porque tienen que cortar mucho y volver a empezar, porque parecería que él es como que se equivoca bastante. Eso es lo que me cuenta a mí. Es nuevo, él se justificó diciendo esto. Tienen que tenerle paciencia", añadió.