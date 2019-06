Alfredo Casero: "Me fui del país porque le temo a estos hijos de mil puta"

Alfredo Casero se fue a España para probar suerte. En una entrevista con Teleshow se mostró enojado porque dice que no hay posibilidades laborales para él en la Argentina por su postura política."Estoy fundido desde 2015 porque en 2013 empecé a romper las pelotas con lo que nadie rompe las pelotas", dijo y agregó: "Tengo un montón de problemas, hay toda una micromilitancia de mierda. Te caga el tipo que vende las entradas, el que atiende el teléfono. Ya no puedo ir a un montón de lugares".

"Yo soy mecánico, en Buenos Aires no puedo laburar en ningún lado porque se desvirtúa: tengo que trabajar bajo relación de dependencia. Acá trabajo por mi cuenta con otras dos personas. Voy a trabajar en lo que quiero, con barcos, en buceo, todo lo que era antes", reveló.

"No tengo que dar explicaciones de qué es lo que estoy haciendo, si me estoy yendo del país es porque le temo a estos hijos de mil puta. Sin embargo voy a volver para disfrutar cómo se comen el polvo", dijo pensando en las elecciones de octubre en las que cree que no vencerá la fórmula Alberto Fernández - Cristina Kirchner.

"Voy a seguir con toda la maniobra que haga lo posible. A mí no me importa (Mauricio) Macri, no me importa nada. Lo único que quiero es que no haya más ladrones ni gente de mierda. Voy a pelear por eso. Y voy seguir peleando desde acá", dijo y adelantó que tiene pensado volver en septiembre.