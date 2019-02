Tras la fuerte polémica que se desató luego de que Federica Pais saliera a pedir "piedad" por su hijo, Dante Casermeiro, quien fuera detenido el domingo junto a Octavio Laje tras haber intentado asaltar a una mujer en la localidad de Olivos, la conductora recibió el apoyo de Alfredo Casero.

"Córtenla con Federica Pais. Ella no tiene la culpa, no se la puede matar por lo que piensa. No sean 678. Tiene una cruz como todos. No sean conchudes", escribió el actor en su cuenta de Twitter.

El hijo de la conductora y su amigo, hijo del diplomático Guillermo Laje, un hombre ligado a Martín Lousteau, fueron imputados por el fiscal Martín Gómez bajo la carátula de robo calificado agravado por el uso de armas de utilería, después de haber sido reconocidos por la víctima del delito y otros dos testigos presenciales del episodio.

Ante esta situación, Pais decidió hablar en Te quiero, el programa de radio que conduce por AM 750. "Es muy difícil todo lo que está pasando, básicamente por todo lo que pasó después de un hecho absolutamente confuso. De un hecho que difiere mucho de lo que ha aparecido en los medios. No en todos, pero en general sí usando mi nombre, las imágenes de mi hijo. Estoy muy impactada viendo el odio", comenzó diciendo Federica.

Finalmente, la conductora pidió clemencia para su hijo. "No me quiero meter en la causa, pero hay cosas que no se están haciendo como corresponde, básicamente, por la barbaridad mediática que se desató en torno a esto. Se están montando monstruos que no son. Pido piedad y por favor que cese el odio. Pido que se diga la verdad. Que no se titule en pantalla 'motochorros', se ilustre con gente robando cuando en realidad hay otro relato. Yo no quiero decir mucho para no hacer nada que no corresponda. Ya han trascendido cosas que no son, están diciendo cualquier cosa", concluyó Pais.

Los dichos de Federica generaron una gran polémica. Sobre todo, teniendo en cuenta que después del hecho por el que fue apresado, su hijo quedó involucrado también en otros hechos delictivos en los que habría secundado a Laje, como un robo a una mujer en la zona de Martínez y un asalto a mano armada a un local de Camping en Munro, por los que ahora ambos están siendo investigados.