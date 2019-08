El Indio Solari defendió a Cristina Kirchner y fue muy crítico con el gobierno de Mauricio Macri durante una entrevista que brindó para el programa Big Bang por El Destape Radio. Lo hizo horas después de haber firmado una carta en apoyo a la postulación de Alberto Fernández, precandidato presidencial por el Frente de Todos, compartiendo fórmula con CFK.

"De alguna manera esta gente se tiene que ir. Y si no, me tengo que ir yo. No soy ni la rata kirchnerista, ni la grieta ni nada. Vi una sociedad que vivía mejor. No tuve la suerte de ver presidentes respetables que puedan hablar a los foros internacionales sin leer y decir cosas que son la posta. Después apareció lo de los choreos y qué se yo. Creo que si todavía no la embocaron es que está muy difícil encontrarte algo".

Las palabras del cantante no pasaron desapercibidas para Alfredo Casero, defensor del gobierno actual. "El Indio Solari dice que se va si gana Macri… 'Se va él o me voy yo', dice, comiendo quesito Grana Padano y Johnnie Walker en la mesa de Barnes & Noble, New York", escribió el actor desde su cuenta de Twitter.

"Vos como un pelotudo juntás plata para pagarle las misas. Otro rico que vive de los pobres", agregó.

Luego aseguró: "se le acabó el talento desde que se le murió el mono tití que le escribía las letras", y lo calificó como un "personaje oscuro que ostenta el poder de estar del lado de los que tienen el palo".

"El Indio Solari es el arquitecto de 'yo arriba'. 'Vos pagá y mirá'. Aparte, desde New York. Encima, grasa", ironizó.