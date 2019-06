El 15 de marzo de 2004, la noticia de que Alejandra Pradón había caído desde un séptimo piso y había sobrevivido, conmocionó a todo el país. Desde ese momento, muchos rumores giraron en torno al hecho, y hoy, 15 años más tarde, finalmente la vedette se animó a hablar sin tapujos sobre el tema.

"No sé si me caí o me tiraron, pero estaba con él, con mi novio", comenzó contando durante su visita al programa PH: Podemos Hablar. Su novio en ese entonces era Fabricio Lallana. "Yo estaba discutiendo con mi pareja, fue un hecho de violencia. Estaba tirándole la ropa por el balcón cuándo pasó".

"No sé si me caí o me tiraron". @alepradonok recuerda la noche en la que cayó de un séptimo piso ️ #PodemosHablar pic.twitter.com/m9spGieKyk — Telefe (@telefe) 30 de junio de 2019

La vedette explicó como llegaron a ese punto. "Entre el teatro, las giras, las fotos y todo el trabajo no paraba, y él estaba siempre atrás mío, pesado porque no quería estar sin mí. Era de Córdoba así que yo le decía que se vaya, lo manaba para allá pero después de una o dos semanas volvía", explicó. "Yo le pedía que se buscara un laburo, pero la madre me decía, 'tirale las cosas por el balcón, y cuándo baje a buscarlas ponele llave a la puerta, se va a ir'. Toda la culpa, para mí, la tienen los padres. No es un malcriado, es un ser que no tuvo educación porque sus papás no se la dieron. Le tiré las cosas un mes, dos meses, cuatros meses... y en un momento la que se cayó fui yo".

"Estábamos discutiendo y de repente me encontré en terapia intensiva mirando una luz blanca", explicó conmocionada, aclarando que no le gusta que hagan bromas sobre el hecho y que prefiere que se trate de manera seria. "Para mí no me tiro, sino que como soy chiquita, en el forcejeo terminé cayendo. Yo ahora reabriría la causa".

Pradón contó que lo peor sucedió después de la caída. "Lo primero que hizo él fue poner su bolso en la puerta para trabarla. Bajó, me levantó, me paró y me quebró los vasos sanguíneos. Estuve en terapia intensiva con cero glóbulos rojos, toda desangrada", relató angustiada.

"Al SAME lo llamó una vecina porque escuchó un ruido. Él me escondió, por lo que algo escondía", aseguró. "Esa persona es lo peor que me ha pasado en la vida. Si no me morí cuando me caí, me podría haber muerto desangrada o cuando me escondió".

La mujer también hizo referencia a los rumores que circulaban sobre que al momento de la caída, ella estaba con un grupo de jugadores de River. "Hubo gente muy mala. Lucrar en base a Alejandra Pradón es feo, horrible. Me cayó mal porque la única historia es esta que estoy contando", explicó.

"La señora del administrador de mi casa, después de que pasaron dos o tres años, me dijo: 'hay un tal Aguilar', y me contó una historia. A los mejores jugadores de River, que eran pendejos de 18 y 19 años, les dijo, 'se está corriendo la bola que estuvieron con la Pradón, les conviene que los venda'. Y ahí lo vendió y se quedó con mucha plata", relató.

Por otro lado, Pradón también habló del vínculo que la unió al expresidente de la Nación, Carlos Menem, figura clave a la hora de ayudarla a reencontrarse con su madre, quien la abandonó cuando ella era muy chica.

"Moví cielo y tierra hasta que la encontré y le toqué la puerta, y le dije que era la hija, yo quería saber por qué había hecho lo que hizo, al año falleció, y mi papá nunca supo que la había encontrado, nunca pensó que nos había abandonado, siempre imaginó que era una desaparecida", comenzó Alejandra con su desgarrador relato.

"Fue Carlos Menem y su entorno quienes me ayudaron", añadió. Cuando le consultaron sobre qué clase de relación tuvo con el exmandatario, Pradón fue directa, pero escueta. "Fue diversión, nos divertimos mucho", confesó.

